Pişmiş dönerin üzerine çiğ et ekledi. İnsanların sağlığıyla oynadı

Kaynak: Haber Merkezi
Pişmiş dönerin üzerine çiğ et ekledi. İnsanların sağlığıyla oynadı

Bir işletme, pişmiş tavuk dönerin üzerine 'Takviye' diye çiğ et taktığı anları sosyal medyada paylaştı. Sağlıksız ve tehlikeli olduğunu savunan kullanıcılar büyük tepki gösterdi.

Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen bir skandal olay, bir işletmenin pişmiş tavuk dönerin üzerine 'Takviye' diye çiğ et takmasıyla yaşandı. İşletme, bu skandal görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak dikkat çekmeye çalıştı ancak planladıkları gibi olmadı. Çünkü bu paylaşım, sağlıksız ve hijyenik olmadığı gerekçesiyle büyük bir tepkiyle karşılandı. Kullanıcılar, işletmenin bu hareketini sağlık standartlarına aykırı bulduklarını ve tüketicileri tehlikeye attığını belirterek sosyal medyada büyük bir tartışma başlattılar.

Son Haberler
Beşiktaş'ta Immobile depremi Spor
Beşiktaş'ta Immobile depremi
Bunu yapan kiracılar kirayı yüzde 20 indirimli ödeyecek. Ev sahipleri sesini çıkaramıyor Ekonomi
Bunu yapan kiracılar kirayı yüzde 20 indirimli ödeyecek. Ev sahipleri sesini çıkaramıyor
Ukrayna tahıl dolusu Türk gemisini ele geçirdi! Gündem
Ukrayna tahıl dolusu Türk gemisini ele geçirdi!
Motosikletliye çarpıp ölümüne neden oldu: Sürücü eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı çıktı Gündem
Motosikletliye çarpıp ölümüne neden oldu: Sürücü eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı çıktı
Ağlayan emlakçı ve galericiler Yazarlar
Ağlayan emlakçı ve galericiler
Trump’ın yargıçları, ABD adaleti Yazarlar
Trump’ın yargıçları, ABD adaleti
Ya adında Adalet olmasaydı? Yazarlar
Ya adında Adalet olmasaydı?