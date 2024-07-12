Pişmiş dönerin üzerine çiğ et ekledi. İnsanların sağlığıyla oynadı

Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen bir skandal olay, bir işletmenin pişmiş tavuk dönerin üzerine 'Takviye' diye çiğ et takmasıyla yaşandı. İşletme, bu skandal görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak dikkat çekmeye çalıştı ancak planladıkları gibi olmadı. Çünkü bu paylaşım, sağlıksız ve hijyenik olmadığı gerekçesiyle büyük bir tepkiyle karşılandı. Kullanıcılar, işletmenin bu hareketini sağlık standartlarına aykırı bulduklarını ve tüketicileri tehlikeye attığını belirterek sosyal medyada büyük bir tartışma başlattılar.