Avukatı zorla tuvaletten çıkaran savcıya bayram öncesi şok

Geçtiğimiz aylarda Antalya’nın Kaş ilçesinde skandal bir olay meydana gelmişti. Kaş Adliyesi’nde Avukat Hakan Tüzen adliye içerisindeki personel tuvaletine doğru giderken, Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu ile karşılaşmıştı.

Avukat Hakan Tüzen elindeki anahtar ile tuvaletin kapısını açarken Cumhuriyet Başsavcısı Feyzoğlu, “Burası personel tuvaleti. Aşağıda tuvalet var” şeklinde konuşmuş ve avukatın tuvaletten çıkmasını istemişti.

Avukat Tüzen ise kendisinin avukat olduğunu söyledi. Feyzoğlu, tuvaletin personel tuvaleti olduğunu söylemiş ve “Kullanamazsın” diyerek avukatın tuvaletten çıkmasını istedi.

“İZİN VERMİYORUM”

Avukat Tüzen kendisinin avukat olduğunu yinelemiş ve sürekli olarak bu tuvaleti kullandıklarını, tuvalet anahtarını da barodan aldığını söylemesine rağmen Başsavcı Feyzoğlu bu defa “Ben başsavcıyım. Bu tuvaleti kullanmana izin vermiyorum” şeklinde konuşmuştu.

“BAŞSAVCI YERİNDEN ALINDI RÜTBESİ DÜŞTÜ”

Başsavcı ve Avukat arasında gerçekleşen skandal olay sonrasında tutanak tutulmuş, öncesinde ise Başsavcı “Ben başsavcı olarak uğraşacağım seninle. Göreceksin. Çık dışarıya burayı kullanamazsın” ifadelerini kullanmıştı.

Dün akşam yayımlanan kararname ile Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu’nun Afyonkarahisar'a atandığı ve Cumhuriyet başsavcılığından, Cumhuriyet Savcılığı görevine düşürüldüğü ortaya çıktı.