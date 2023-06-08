Avukatlara polis engeli. Can Atalay milletvekili için basın açıklaması yapmak istediler

Ankara’da avukatlar bugün Sıhhiye’dekiAdliye Binası önünde Gezi Davası tutuklusu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmesi için basın açıklaması yapmak istedi. Ancak, avukatların adliye binası önünde açıklama yapmasına polis engel oldu.

Avukatlar bugün Ankara’da tutuklu TİP Hatay Milletvekili Avukat Can Atalay’ın tahliye edilmesi için basın açıklaması yapmak üzere Sıhhiye’deki Adliye Binası önünde toplandı.

Ankara Adliyesi önünde toplanan Adalet İçin Hukukçular, “Savunma susmadı, susmayacak” sloganı attı.

Avukatlar adliye binası önünde polis engeli ile karşılaştı. Polis, avukatların bina önünde açıklama yapmasına izin vermedi. Polis, avukatların önünü kapattı ve basın açıklamasına engel oldu. Kolluk kuvvetlerinin avukatları binanın içine girmeye zorlaması üzerine itişme yaşandı.

Müdahale nedeniyle avukatlar Adliye önünde basın açıklaması yapamadı. Avukatlar, Adliye içinde açıklama yaptı.