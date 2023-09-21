Avukatlık asgari ücret tarifesi yayımlandı

Avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Avukatlık asgari ücret tarifesi yayımlandı

Avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'nin yeni sayısında yayımlandı.

Tarifeye göre, avukatla büroda sözlü danışma ücret bir saate 2 bin 300 lira, sonrasındaki her saat için 1300 lira olarak belirlendi. Çağrı üzerine gidilen yerde bir saate kadar sözlü danışma ücreti ise 4 bin 800 lira oldu.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 15 bin 800 lira olacak. Dava ücretleri de 8 bin lira ile 67 bin 700 lira arasında değişiyor.

Yeni avukatlık asgari ücret tarifesinin tamamı şu şekilde:

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