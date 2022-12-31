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Gelme yeni yıl gelme bize doğru gelme geri git. Avustralya yeni yıla girdi

Avustralya Türkiye saati ile 16:00’da yeni yıla girdi. Avustralya’yı, Kuzey Kore, Japonya, Hong Kong ve Çin takip edecek.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 16:00
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Avustralya 2023'e girdi. Gelme yeni yıl gelme bize doğru gelme geri git

Gelme yeni yıl gelme bize doğru gelme geri git. Avustralya yeni yıla girdi
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Avustralya’nın Sydney kenti her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yılı havai fişek gösterileri ile karşıladı.

Sydney limanında yapılan ve dünyanın birçok ülkesinde televizyonlardan canlı yayınlanan gösterilerde binlerce havai fişek kullanıldı.

Sydney Harbour Bridge üzerinde başlayan havai fişek gösterilerine Opera House, limandaki binalar ve kentin çeşitli yerlerinden fırlatılan fişekler eşlik etti.

TÜRKİYE VE RUSYA AYNI ANDA GİRECEK

Rusya, Türkiye ile aynı anda yeni yıla merhaba diyecek. Avrupa ülkeleri ise Türkiye'den iki saat sonra 2023'e girecek.

2023'e son giren yerler Pasifik'te Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Baker (BEYKIR) ve Howland adaları olacak.

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Hayati sinir
31.12.2022 16:10
Zavallı Avustralya halkına çok acıdım. Zamlarla mı girmişler yeni yıla. Biz bol keseden promosyonlar la gireceğiz. 12 ayda 1 ay beylik yeter. Şubat ocaktan, mart şubattan, nisan marttan kötü olacak.  
 
ZAMAN KİME İŞLİYOR YIL GULMEDI (ZAMAN YILINI KUTLAMAK DİLEGİ İLE 🇹🇷
31.12.2022 16:10
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