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Gelmez olaydın yeni yıl. Araç muayene ücretlerine dev zam geldi

Yeni yıl zam yağmurlarını da beraberinde getirdi. Araç muayene ücretlerine dev zam geldi.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 21:53
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Araç muayene ücretlerine dev zam geldi. Gelmez olaydın yeni yıl

Gelmez olaydın yeni yıl. Araç muayene ücretlerine dev zam geldi
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Yeni yıla girilmesiyle birlikte zam haberleri yağmur gibi yağdı. Bir zam da araç muayene ücretlerine geldi. Muayene ücretleri, 2023 yılında yeniden değerleme oranında artırıldı.

Tele1'in aktardığına göre, AKP’nin sebep olduğu ekonomik kriz nedeniyle temel ihtiyaçlara gelen zamların yanı sıra, hemen hemen her sektörde ürün ve hizmetlere peş peşe zamlar yapılmaya devam ediyor.

2023 yılına girilmesiyle birlikte bir zam da araç muayene ücretlerine geldi. Yeni yılda araç muayene ücretleri yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 oranında artırıldı.

Buna göre, araçlarını (Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork) muayene ettirecek vatandaşlar, bin 130 lira ücret ödeyecek.

2022 yılında muayene ücreti 507 TL olarak uygulanıyordu. Böylece otomobil muayene ücretleri yüzde 122 oranında artmış oldu.

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soner
2.01.2023 09:04
Orda yapılan hiç bir işlem yok arabaya tamir vb bir şey yapılmıyor sonuçta neyin ücreti bu dolandırıcılık sadece başkan bir şey yok 1.130 ne yapıyorsunuz yazık haram ya şikayet edelim..  
 
kodaman
2.01.2023 08:55
muayeneyi yapan şirket ortaklar böyle istedi yarısı onlara yarısı devlete devam inşallah  
 
0606
2.01.2023 08:16
bu zammın azaltılmasını yetkili yetkisiz herkesten rica ederiz bu nedir ya arcımız var diye soyuyorlar yeter!  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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