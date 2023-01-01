1 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Mutlu yıllar Türkiye ve iyi insanlar

Ekonomik kriz, Rusya-Ukrayna savaşı ve varyasyonlarıyla varlığını sürdüren korona etkisinde bir yıl daha geride kaldı. 2023 yılının Türk milletine hayırlar ve huzur getirmesi dileğiyle. Türkiye ekonomik sorunlar ve zamlar gölgesinde 2023’e merhaba dedi.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 00:01
Takip Et

Türkiye 2023 yılına merhaba dedi

Mutlu yıllar Türkiye ve iyi insanlar
+
Aa
-

Birinci yılına yaklaşan Rusya-Ukrayna savaşı olanca şiddetiyle sürürken, taraflardan gelen nükleer savaş açıklamaları gerginliği tırmandırıyor. Türk Lirası’nın tarihi değer kaybı ekonomik krizi derinleştirirken, seçim tartışmalarının devam ettiği bir siyasi iklimde 2022 yılı geride kaldı.

Yeni yılın, Türk milletine huzur, mutluluk ve rahatlık getirmesi umutlarıyla 84 milyon vatandaş 2023’e merhaba diyecek.

2023 YILBAŞI MESAJLARI - YENİ YIL MESAJLARI

2023 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin. Neşe dolu bir yıl geçirin inşallah…

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle, Mutlu Yıllar.

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle... Nice mutlu yıllara.

Varsın iki göz odalı bir evimiz olmasın, yeter ki senin iki gözün bende olsun. Yeni yılın kutlu olsun sevdiceğim.

Sahip olduklarımızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamımızın yoğrulmasıdır. Gelecek yıllar varlığımızı zenginleştirecek. Yeni yıl ilk adım.. Nice yıllar, mutlu yıllar.

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını… Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç… Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!

2023 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2022 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin.. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle..

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

2023 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar…

Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
1
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
2
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
3
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
4
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
5
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
﻿Yeni yıla saatler kala sahte içki faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
6
﻿Yeni yıla saatler kala sahte içki faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
﻿Yeni yıla saatler kala sahte içki faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
﻿İçişleri Bakanlığı halka açık sahili Emniyet’e verdi. Tel örgülerle çevirdiler
7
﻿İçişleri Bakanlığı halka açık sahili Emniyet’e verdi. Tel örgülerle çevirdiler
﻿İçişleri Bakanlığı halka açık sahili Emniyet’e verdi. Tel örgülerle çevirdiler
﻿Atıklar, 2023’e dakikalar kala küle döndü
﻿Atıklar, 2023’e dakikalar kala küle döndü
﻿Atıklar, 2023’e dakikalar kala küle döndü
﻿Bangkok yeni yıla coşkuyla girdi
﻿Bangkok yeni yıla coşkuyla girdi
﻿Bangkok yeni yıla coşkuyla girdi
﻿Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiye çekilişi yapıldı
﻿Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiye çekilişi yapıldı
﻿Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiye çekilişi yapıldı
﻿Sancaktepe’de 7 katlı apartmanda yangın
﻿Sancaktepe’de 7 katlı apartmanda yangın
﻿Sancaktepe’de 7 katlı apartmanda yangın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.