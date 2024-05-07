Ergin Ataman zoru başardı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Ergin Ataman zoru başardı
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv engelini geçti, EuroLeague'de tam 12 yıl sonra adını Final Four'a yazdırdı.

THY EuroLeague play-off çeyrek finalinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 81-72 yenen Yunanistan ekibi Panathinaikos seriyi 3-2 kazanarak adını Final Four'a yazdırdı.

OAKA Altion'da oynanan ve ilk çeyreğini Maccabi Playtika Tel Aviv'in 21-19 önde geçtiği karşılaşmanın devresi 41-41 berabere tamamlandı.

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Başa baş mücadeleye sahne olan maçın üçüncü çeyreğinde rakibine 58-56 üstünlük sağlayan Yunan temsilcisi, üst üste sayılar bularak etkili başladığı son çeyrekte farkı daha da açarak müsabakadan 81-72 galip ayrıldı.

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Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos, seriyi 3-2 kazanarak 12 yıl aradan sonra Final Four'a yükselme sevincini yaşadı.

Ev sahibi ekipte, Kendrick Nunn 26 ve Kostas Sloukas 15 sayıyla oynadı. Maccabi Playtika Tel Aviv'de ise Lorenzo Brown, 19 sayıyla salondan ayrıldı.

Panathinaikos AKTOR, Dörtlü Final'de Fenerbahçe-Monaco (2-2) eşleşmesini kazanan tarafla karşılaşacak. THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.

Ergin Ataman karşılaşmanın ardından, "Bu yumrukları bir kez daha göstermek istiyorum. Tüm Türkiye için, tüm Türk vatandaşları için. EuroLeague şampiyonluğu için geliyoruz, bu yumruklar bütün Avrupa'ya gelsin!" dedi.

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