Avustralya savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti

Avustralya yaptığı açıklamada donanmaya ait bir savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçtiğini duyurdu.

Osmancan Erok
Avustralya savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti

Avustralya donanması yaptığı açıklamada, bir Avustralya savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçtiğini söyledi.

Avustralya Savunma Bakanlığı, geminin ismini paylaşmazken, geminin dün boğaza girdiğini ve güneye doğru ilerlediğini belirterek, Tayvan ordusunun baştan sona nöbet tuttuğunu da sözlerine ekledi. Konuyla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.

Avustralyalı bir yetkili, geminin bölgesel konuşlandırmasının bir parçası olarak Tayvan Boğazı'nın uluslararası sularından geçtiğini doğruladı.

Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'nün kıdemli analistlerinden Euan Graham, Avustralya donanmasının Tayvan Boğazı'ndan düzenli olarak geçiş yaptığını ancak "bunu duyurmamayı tercih ettiğini" söyledi.

İki ülke, ilişkilerini tekrar rayına oturtmaya çalışırken, bu yolculuk Avustralya-Çin askeri ilişkilerinde zor bir döneme denk geldi.

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