Çin savaş gemisinden dumanlar yükseldi. Sabotaj mı tatbikat mı

Newsweek’in haberine göre, Salı günü sosyal medya platformu X’de yayılan görüntülerde Çin kıyılarında faaliyet gösteren Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması’na ait 071 tipi çıkarma gemisinin güvertesi alev aldığı ve dumanların çıktığı görülüyor. Uzmanlar bunun bir eğitim tatbikatı olabileceği olasılığında duruyor.

Henüz adı açıklanmayan Çin’in bir şehrinin plajından çekilen görgü tanığı görüntüleri, çok sayıda kişinin geminin çeşitli yerlerinden çıkan dumanı gördüğünü gösteriyor.

250 BİN KİŞİ İZLEDİ

Çin’de yaygın olan sosyal medya platformu Weibo'da yayınlanan video, yayınlandığı anda yaklaşık 250.000 kez izlendi. Videoyu Menghujing adlı kullanıcı aktardı. Kullanıcı, görüntülerde savaş gemisinden dumanların yükseldiğini gösterdi.

Kullanıcı, videoyu şu başlıkla paylaştı:

“SON DAKİKA: Çin'in en gelişmiş gemilerinden 980 gövde numaralı 071 tipi Longhushan isimli çıkarma gemisinin yandığını bildirdi”

UZMANLAR KAZA VEYA TATBİKAT OLASILIĞI ÜZERİNDE DURUYOR

Savunma ve strateji uzmanları, Çin Donanması’na bağlı gemide bir kaza olasılığı üzerinde durdu. Bazı uzmanlar ise, olay yerindeki görüntülerde kurtarma gemilerinin bulunmaması nedeniyle nadir görülen bir eğitim tatbikatının mümkün olduğunu ve dumanların da tatbikatın bir parçası olduğunu belirtti.

Ancak olayın gerçek yüzü henüz bilinmiyor. Resmi yayın organları ve kurumlardan bir aöıklama yapılmadı. Bunun Çin’in gizlilik politikası gereği olduğu da düşünülüyor.