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Avustralya'da 3 yeni örümcek türü keşfedildi

Avustralya Alplerinde yeni türler keşfetmek amacıyla düzenlenen ve 11 gün süren gezide 3 örümcek türünün keşfedildi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 20:25
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Avustralya'da 3 yeni örümcek türü keşfedildi

Avustralya'da 3 yeni örümcek türü keşfedildi
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Çok sayıda botanikçi ve zooloğun katıldığı gezi sırasında ortaya çıkarılan 3 yeni tür birbirinden farklılık gösteriyor.

Örümceklerden biri meyanköküne benziyor ve 3 milimetreye kadar zıplayabiliyor, diğerinin göğsünde "kalkan" bulunuyor. Üçüncü örümcek ise kamufle olabilme özelliğine sahip.

Victoria Müzesi Araştırma Enstitüsü'nden araknolog Joseph Schubert, keşif gezisi sona ermeden daha fazla tür keşfetmeyi umduklarını söyledi.

Keşfedilen örümcek türlerinden birinin ülkede yaygın görülen "kalkanlı avcı" Neosparassus cinsinin bir üyesi olduğu belirtildi.

Çevre Bakanı Tanya Plibersek, keşiflerin heyecan verici olduğunu, ülkedeki biyolojik çeşitliliğin yaklaşık dörtte üçünün halen keşfedilmeyi beklediğini ifade etti.

Avustralya Müzesi, Avustralya Parkları Ulusal Tohum Bankası, Victoria Müzesi Araştırma Enstitüsü ve Yeni Güney Galler (NSW) Üniversitesi gibi kurumlardan 15 bilim insanı keşif gezisinde yer alıyor.

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