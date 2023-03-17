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Büyük çaptaki balık ölümleri hükümet tarafından araştırılıyor

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinin batısındaki Menindee'deki Darling Nehri'nde yüz binlerce ölü balık bulundu.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 17:55
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Avustralyada hükümet büyük çaptaki balık ölümlerini araştırıyor

Büyük çaptaki balık ölümleri hükümet tarafından araştırılıyor
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(AA)- ABC News'in haberine göre, yetkililer, bulunan ölü balıkların çoğunun türünün Avustralya'ya özgü kemikli tatlı su balığı olduğunu ancak yerel halk tarafından çok miktarda morina ve altın levrek de tespit edildiğini bildirdi.

Eyaletin Birincil Endüstriler Departmanının (DPI) balıkçılık birimi, ölümleri araştırmak için bölgeye yetkilileri gönderdi.

DPI'da tatlı su ortamları müdürü Cameron Lay, "çok üzücü" olarak nitelediği durumun 2019'da kuraklık sırasında aynı bölgede yaşanan balık ölümleri felaketine "eşit" olabileceğini söyledi.

SU KALİTESİ İÇİN RİSK OLUŞTURABİLİR

Lay, "Dün geç saatlerde ve bu sabah erken saatlerde gelen raporlara göre binlerce, potansiyel olarak on binlerce, ölen Avustralya'ya özgü kemikli tatlı su balığı olduğu tahmin ediliyordu. Bu tahminler şu an milyonları buldu. Gerçekten de suyun yüzünde onlarca kilometre boyunca ölü balıkları görebiliyoruz" dedi.

İlerleyen günlerde batı NSW'da 40 santigrat dereceyi aşan bir sıcak hava dalgasından endişe duyduklarını aktaran Lay, "Bu durum su kalitesi ve balıklar için devam eden bir risk oluşturabilir, bu nedenle durumu izlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Menindee bölgesindeki göllerde geçen yıl yine binlerce balık ölü bulunmuştu.

Bölgede 2019'da da kuraklık yaşandığı dönemde bir milyon balık ölmüş, balıkların ölümünden 40 kilometrelik bir alg patlaması sorumlu tutulmuştu.

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