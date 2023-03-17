Balıklıgöl'deki balıklar geri döndü. Bu haldeler

Harran Üniversitesi Bozova Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Programı Başkanı Ömer Sait Kılıç, “Balıklıgöl’deki bulanıklığın sebebi çevreden gelen selin meydana getirdiği çamur yükü. Bu, kaynak suyunun açılmasıyla düzelecek. Balıklar da su açılınca ortaya çıkacak” dedi.

Kılıç, Balıklıgöl’ü anlık olarak herhangi bir olaya karşı sürekli takip ettiklerini söyledi.



“STRES ALTINDALAR”

Balıkların sağlığı, Balıklıgöl’ün durumuyla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Kılıç, “Maalesef dünkü sel felaketiyle Topdağı’ndan, mağaralar bölgesinden, üstüne üstlük de diğer kanalın taşmasıyla Balıklıgöl’ü 1-1,5 metre yüksekliğinde su kapladı. Gelen çamur yükü Balıklıgöl’ü kirletti. Balıklarda stres ortamı oluştuğu için şu anda balıklar göl içindeki çeşitli mağaracıklara geçmiş durumda. Bizim stok havuz dediğimiz havuzlarda şu anda balıklar bulunuyor ama onların yüzeye çıkması zaman alır” dedi.



Balıklıgöl’de şu anda oksijen miktarının 8mg/L seviyelerinde olduğunu ve gölün 24 saat havalandırıldığını aktaran Kılıç, şöyle konuştu:

“Bu bulanıklığın sebebi çevreden gelen selin meydana getirdiği çamur yükü. Bu, kaynak suyunun açılmasıyla düzelecek. Balıklar da su açılınca ortaya çıkacak. Canlılar doğası gereği stres altında güvenli ortamlara çekilirler. Şu anda balıklar güvenli ortamlarına çekilmiş vaziyette, zamanla ortaya çıkacak. Selle kanallara geçmiş olan balık türleri de olacak, onlar da kanallarına geri döner.”



“BALIKLARIN DAYANIKLILIKLARI YÜKSEK”

Balıklıgöl’ün içindeki balıkların sazan familyasına mensup balıklar olduğunu, kirlilik dayanımlarının yüksek olduğunu dile getiren Kılıç, bu tür bulanıklıkların balıklar için hayati tehlike teşkil etmediğini kaydetti.

Bu tür durumun depremde de meydana geldiğini, 10 gün sonra bütün balıkların ortaya çıktığını hatırlatan Kılıç, şöyle devam etti:

“Çamur yükü depremde de meydana gelmişti. Bunda da bir hafta 10 güne kadar herhangi bir sıkıntı olmazsa normale döner diye düşünüyoruz. Her an bu olayın başındayız ekiple birlikte. 10 kişiden oluşan teknik ekibiz. Burada hem anlık olarak sahada takip ediyoruz hem laboratuvar ortamında analizlerini yapıyoruz hem de görüntü açısından olumsuzlukları takip altında tutuyoruz. Depremde de aynısı olmuştu bir ay önce onda da söylemiştik. Herkes dedi ki ‘balıklar kayboldu, yok oldu, gitti’ ama o stres ortamı bittikten sonra bulanıklık açıldıktan sonra herkes balıkları görmeye başladı. Aynı şekilde bu süreç bir hafta 10 gün, 15 gün sürecek o zaman yine görürüz inşallah o güzel günleri birlikte. Havalar açılınca da güneş ortaya çıkınca görünümleri daha fazla ortaya çıkacak.”



Diğer yandan Şanlıurfa Doğa Kuruma ve Milli Parklar ekipleri de Balıklıgöl’de incelemelerde bulundu, analiz için sudan numuneler aldı. (AA)