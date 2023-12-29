Avustralya’da köpekbalığı saldırısı: 1 ölü

Kaynak: İHA
Avustralya’da köpekbalığı saldırısı: 1 ölü
Avustralya'daki Ethel Plajı yakınlarındaki köpekbalığı saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Avustralya'nın Yorke Yarımadası'ndaki Innes Ulusal Parkı'nda yer alan Ethel Plajı yakınlarında köpekbalığı saldırısı gerçekleşti. Yetkililer, feci saldırıda 1 gencin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Polis tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.30 sularında köpekbalığı saldırısıyla ilgili ihbar alındığı belirtilerek, "Maalesef sudan bir gencin cesedi çıkarıldı" denildi.

Bölge sakinleri Avusturalya medyasına, söz konusu saldırının bölgede bilinen ilk ölümcül köpekbalığı saldırısı olduğunu ifade etti.

Ethel Plajı, ortalama 1,5 metrelik dalgalara sahip 400 metre uzunluğunda kum plaj olarak rörfçüler ve turistler arasında popüler bir plaj.

Geçtiğimiz mayıs ayında Eyre Yarımadası açıklarında bir sörfçü köpekbalığı saldırısında ölmüş, geçtiğimiz şubat ayında ise Batı Avustralya eyaletinde yer alan Perth’deki bir nehirde bir kız çocuğu köpekbalığı saldırısı yüzünden yaşamını yitimişti. Avustralya’da ABD hariç diğer tüm ülkelerden daha fazla köpekbalığı saldırısı yaşanıyor.

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