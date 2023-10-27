Avustralya'da orman yangınları can aldı: 2 ölü

Avusturalya bir türlü bitmek bilmeyen orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

Queensland eyaletine bağlı Tara kasabasında çıkan yangında yaklaşık 11 bin hektarlık alan ve 16 ev küle döndü. En az 350 kişinin evlerinden tahliye edildiği kasabada, tahliye emri bir süre sonra kaldırıldı. Ancak yetkililer, kasaba sakinlerini evlerine dönmenin henüz güvenli olmadığı konusunda uyardı.

Eyalete bağlı Millmerran kasabasında çıkan yangında ise 50 kişinin evlerinden tahliye edildiği, 1 evin ise yandığı belirtildi.