Avusturya Hollanda'yı yıktı geçti. Kazanan A Milli Takım oldu

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Avusturya Hollanda'yı yıktı geçti. Kazanan A Milli Takım oldu

Avusturya, Hollanda'yı 3-2 yendi, Fransa da kaybedince liderlik koltuğuna oturdu. A Milli Takım grubu ikinci bitirirse Son 16'daki rakibimiz Avusturya olacak.

Avusturya, Hollanda'yı 3-2 yendi, Fransa'nın da önüne geçip D Grubu'nu zirvede tamamladı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın belki de en keyifli karşılaşması Hollanda ile Avusturya arasında oynandı.

D Grubu'ndaki mücadelede Avusturya 3-2'lik skorla kazandı, Fransa'nın da Polonya karşısında puan kaybetmesiyle lider şekilde Son 16 Turu'na adını yazdırdı.

Avusturya 6. dakikada Donyell Malen'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. Hollanda 47. dakikada Gakpo ile beraberliği yakaladı. 59'da Scmid sahneye çıkıp Avusturya'yı yeniden üstünlüğe taşıdı. 75'te Depay yeniden skora denge getirdi: 2-2. Ancak 5 dakika sonra Sabitzer, Avusturya'yı zirveye taşıylan golü kaydetti: 3-2.

Bu sonuçla 6 puana ulaşan Avusturya D Grubu'nu lider tamamladı. Fransa 5 puanla ikinci olurken, Hollanda 4 puanla üçüncü sırada kaldı. Polonya ise 1 puanla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na veda etti.

A Milli Takımımız; Çekya karşısında galip gelmesi ya da berabere kalması halinde D Grubu'nun lideri Avusturya ile eşleşecek.

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