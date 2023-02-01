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Avusturya tüm COVID-19 tedbirlerini Haziran'a kadar kaldıracak

Avusturya Sağlık Bakanı Johannes Rauch, COVID-19 salgını kapsamında alınan çeşitli tedbir ve yürürlükteki uygulamaların, kademeli olarak 30 Haziran'a kadar tamamen kaldırılacağını ve salgın öncesine dönüleceğini söyledi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 23:31
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Avusturya tüm COVID-19 tedbirlerini Haziran'a kadar kaldıracak

Avusturya tüm COVID-19 tedbirlerini Haziran'a kadar kaldıracak
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Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan COVID-19 tedbirlerinin tamamen kaldırılmasını içeren "normale dönüş eylem planı" Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi.

Sağlık Bakanı Rauch, beraberindeki heyetle düzenlediği basın toplantısında, virüse karşı vatandaşların bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve ilaç, aşı gibi gerekli tıbbi malzemenin yeterliliği sayesinde tüm önlem ve uygulamaların kaldırılmasına yönelik adımların atılabilmesinin mümkün oluğunu ifade etti.

Oluşturulan eylem planıyla gelecek aylarda kriz durumundan normale dönüşün sağlanacağını belirten Rauch, halihazırda sağlık kurumlarında uygulanan maske zorunluluğunun 30 Nisan'da kaldırılacağını söyledi.

Rauch, 30 Haziran'da COVID-19'un "bildirilmesi gereken hastalık" statüsünden çıkartılacağını, böylelikle hastalığa yakalanan kişilerin, karantina ve benzeri sınırlamalara da tabi tutulmayacağını aktardı.

Bu tarihten itibaren salgınla ilişkili oluşturulan özel birim ve yapıların feshedileceğini dile getiren Rauch, federal düzeyde alınan bu karara eyaletlerin de tabi olacağını, eyaletlerin farklı farklı uygulamalarda bulunamayacağını sözlerine ekledi.

Halihazırda Viyana eyaleti dışında ülke genelinde sağlık kurumlarında maske zorunluluğu devam ediyor. Başkentte ise maske zorunluluğu toplu taşıma ve sağlık kurumlarında aranırken, hastanelere girişlerde negatif test sonucu ibraz edilmesi gerekiyor. (AA)

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