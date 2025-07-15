Avusturya’da büyük şaşkınlık var! Solksjaer bunu da yaptı

Kamplar kaça ayrılır desem...

Say, say bitmez.

Spora ilgisi olsun olmasın, en çok bilineni ise futbol takımlarının kampları.

Sezon başı ve devre arasında yapılır.

Bir hayli katı kuralları vardır.

Kahvaltı, yeme içme, uyku, idman saatleri bellidir. Disiplin için dışına çıkılmaz. Asla taviz verilmez.

Hatta kıyafet zorunluluğu bile vardır.

Mesela terlik ile restorana inilmez.

Hatırlayın... Beşiktaş’ın Avusturya kampında, sırf bu terlik yüzünden İbrahim Üzülmez ve İbrahim Toraman yumruk yumruğa kavga etmişlerdi. iki kaptan aynı gün geri gönderilmişti…

İşte böyle katı ve sert. Ayrıca ağır yaptırımlı. Cezaların ağa basası...

Konu yine Beşiktaş.

Yer yine Avusturya.

Son yat saati: 23:00

Kartal’ın hocası Solksjaer, koridordan geçiyor. Saat gece yarısını çoktan geçmiş.

Bir ses duyuyor. Kapıya yaklaşıyor.

İçerisi tribün gibi.

Tuhaf bulup kapıyı usulca tıklatıyor.

İçerisi sus pus. Biraz bekliyor.

Tekrar: tık, tık, tokkk

Kapı açılıyor.

Yerli yabancı 5 isim aynı odada. Kapı açılır açılmaz Norveçli hoca durumu anlıyor.

Futbolcular Play Station oyununa dalıp uyku saatine geçirmiş(!)

Solksjaer, “Size katılmak isterdim ama yarınki çalışma programının son kez üstünden geçmem gerekiyor. Fazla ses çıkarmadan devam edin... Uyuyanlar olabilir...” diyerek uzaklaşıyor.

Futbolcular şok içinde. Birbirlerine bakıyor. Oyunu kapatıp dağılıyorlar...

Bitmedi...

Ertesi sabah bu grup hocanın yanına gidip, özür dilemek istiyor.

Solksjaer, “Ne demek istediğinizi anlamadım. Böyle bir durum yaşamadım. Görmedim. Sanırım idman temposundan hayal gördünüz...” diyerek iyice şaşırtıyor...

Gerçekten bu hoca başka hoca.

Yerinde farklı biri olsa, acımaz yapıştırır cezayı. Daha da ileri gidip, ilk uçak ile İstanbul’ a gönderir…

Norveçli tam tersi yapıyor. Oyuncuların gözünde büyüyor. Anında takım içinde herkes haberdar oluyor.

Saygı rüzgarları fırtınaya dönüşüyor. Kafiledeki isimler, belirtilen saatlere harfiyen uyuyor.

Bazen ceza yerine, aksi uygulamalar daha caydırıcı oluyor.

Solksjaer; başarılı olur olamaz. Şampiyonluk ve kupalar kaldırır kaldıramaz kestirmek güç. Hatta imkansız. Ancak futbol tarihimizde örnek bir karakter.

Merak ettim, hocanın isminin anlamı ne olabilir. Ole Gunnar Solksjaer.

Vaz geçilmez, savaşçı, güneşe yakın

Anlam bütünü özeti böyle…

Kuzeyin soğuk ülkesi Norveç malumunuz. En güzeli; Solksjaer’in içimizi ısıttığı. Eee isminin anlamını taşıyor. Güneş’in uydusu gibi..

Maşallah, maşallah...

Güneş dedik de. Çöl sıcakları tepemizde. Sabah 11 ile öğleden sonra 5 saatleri arasında güneşten uzak durmaya gayret edin.

Deniz, dere, göl, ırmak ne bulursanız girip çıkın. Dikkatlice.

Serinlikler içinde kalın...