Avusturya’da Filistin’e destek yasağı! Polis sloganı gerekçe gösterdi

Avusturya’da, sivil toplum kuruluşlarının cumartesi günü Viyana’da yapmayı planladığı Filistin’e destek gösterisi, polis tarafından yasaklandı.

KAYNAK: AA
Avusturya’da Filistin’e destek yasağı! Polis sloganı gerekçe gösterdi

Polis, yıllardır kullanılan “Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak” sloganını “kışkırtıcı ve insanlık dışı” olarak nitelendirerek, gösteriyi engelledi.

Gösteri düzenleyen oluşum, bu nitelemeyi reddederek, sloganın Filistin halkının sesi olduğunu ve hukuki mücadele vereceklerini açıkladı.

"Avusturya Filistin’le Dayanışma" oluşumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının sonlandırılması talebiyle "Derhal ateşkes" ismi altında cumartesi düzenlenmesi planlanan gösterinin polis tarafından yasaklandığı bildirildi.

Emniyetin yıllardır bütün gösterilerde kullanılan "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" sloganını "kışkırtıcı ve insanlık dışı" olarak tanımladığı kaydedilen açıklamada, kötü niyetli ve gerçeğin çirkin bir şekilde çarpıtıldığı bu nitelemenin reddedildiği vurgulandı.

Açıklamada, Filistin halkının sesinin kesilmek istendiği, söz konusu sloganın İsrail politikaları nedeniyle Filistinlilerin parçalanmasına tepki olarak dillendirildiği aktarıldı.

Sloganla Ürdün’den Akdeniz’e herkese eşit hakların talep edildiğinin altı çizilen açıklamada, polisin bu tutumuna karşı sessiz kalınmayacağı ve hukuki mücadele yürütüleceği ifade edildi.

Viyana'da 3 Kasım Cumartesi günü, Filistin'e destek için düzenlenmek istenen geniş katılımlı gösteri emniyet tarafından yasaklanmıştı. Polis yasağa rağmen gösteri alanında beklemek isteyen 6 göstericiyi gözaltına almıştı.

Öne Çıkanlar
Beşiktaşlılar Ahmet Nur Çebi'yi sakın bırakmayın. Burak'ı tam yetkili teknik direktör yapın. Gürel Yurttaş yazdı
Beşiktaşlılar Ahmet Nur Çebi'yi sakın bırakmayın. Burak'ı tam yetkili teknik direktör yapın. Gürel Yurttaş yazdı
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Hatay’da tır yangını! Sürücü son anda kurtuldu Gündem
Hatay’da tır yangını! Sürücü son anda kurtuldu
Yunanistan'dan Gazze'ye deniz yolu ulaşım araçları sözü Dünya
Yunanistan'dan Gazze'ye deniz yolu ulaşım araçları sözü
Gazze’de konutların yarısı yok oldu! UNDP raporu dehşeti ortaya koydu Dünya
Gazze’de konutların yarısı yok oldu! UNDP raporu dehşeti ortaya koydu
Kjetil Knutsen dalga mı geçiyor: Beşiktaş iyi bir takım! Spor
Kjetil Knutsen dalga mı geçiyor: Beşiktaş iyi bir takım!
Okulda cinayet! 15 yaşındaki çocuk sınıf arkadaşını başından vurdu Dünya
Okulda cinayet! 15 yaşındaki çocuk sınıf arkadaşını başından vurdu
Batı Şeria’da kanlı baskın! İsrail güçleri 18 Filistinliyi katletti Dünya
Batı Şeria’da kanlı baskın! İsrail güçleri 18 Filistinliyi katletti
Silivri'de villanın çatısı alev alev yandı Gündem
Silivri'de villanın çatısı alev alev yandı