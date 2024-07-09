Avusturya'da Galatasaray depremi

Kaynak: Haber Merkezi
Avusturya'da Galatasaray depremi

Birinci etap kampı için Avusturya'ya giden Galatasaray coşkulu taraftarlarca karşılandı.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına rakiplerine göre daha geç başlayan Galatasaray bugün Avusturya’ya gitti.

TARAFTARLAR COŞKUYLA KARŞILANDI

Avusturya’nın Linz kentine inen sarı-kırmızılı kafile buradan otobüs ile kamp yapacağı Geinberg bölgesine hareket etti.

Pek çok gurbetçinin yaşadığı Avusturya’da Galatasaray kafilesi coşkuyla karşılandı. Hem havalimanında hem de otelin önünde kafileyi bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

5 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Burada 18 Temmuz’a kadar kamp yapacak olan Galatasaray 4 günlük bir iznin ardından 22 Temmuz’da yine Avusturya’da ikinci etap çalışmalarına başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip bu süreçte LASK Linz, Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma ile karşılaşacak.

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