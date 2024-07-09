Avusturya'da Galatasaray depremi

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına rakiplerine göre daha geç başlayan Galatasaray bugün Avusturya’ya gitti.

TARAFTARLAR COŞKUYLA KARŞILANDI

Avusturya’nın Linz kentine inen sarı-kırmızılı kafile buradan otobüs ile kamp yapacağı Geinberg bölgesine hareket etti.

Pek çok gurbetçinin yaşadığı Avusturya’da Galatasaray kafilesi coşkuyla karşılandı. Hem havalimanında hem de otelin önünde kafileyi bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

5 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Burada 18 Temmuz’a kadar kamp yapacak olan Galatasaray 4 günlük bir iznin ardından 22 Temmuz’da yine Avusturya’da ikinci etap çalışmalarına başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip bu süreçte LASK Linz, Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma ile karşılaşacak.