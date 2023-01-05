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Korkunç kaza! 7 aylık hamileydi 

Avusturya’da kazada hayatını kaybeden 7 aylık hamile Elmas Çeşmecik (27) ve kardeşi Miraç Kasal (24), memleketleri Aksaray'da toprağa verildi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 15:37
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Avusturya'da korkunç kaza. 7 aylık hamileydi 

Korkunç kaza! 7 aylık hamileydi 
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Kaza, 1 Ocak'ta, Avusturya'nın Tirol eyaleti yakınlarında meydana geldi. Miraç Kasal yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Kamber Çeşmecik ile diğer aracın sürücüsü yaralandı, 7 aylık hamile olan Elmas Çeşmecik ile kız kardeşi Miraç Kasal ise yaşamını yitirdi.

Kız kardeşlerin cenazeleri, işlemlerin ardından yakınları tarafından alınıp, memleketleri Aksaray'a getirildi. Somuncu Baba Külliyesi'ndeki cenazede baba Yaşar Kasal, kızlarının tabutlarına sarılıp, gözyaşı döktü. Elmas Çeşmecik ile Miraç Kasal'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından Ervah Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Aynı mağazada çalışan kız kardeşlerin, yılbaşı konserinden döndüğü, Elmas Çesmecik'in 1 yıl önce evlendiği ve 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.(AA)
 

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