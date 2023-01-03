Yarışırken öldü. Ünlü rallicinin kaza sonrası görüntüleri paylaşıldı

Kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Ken Block'un 2 Ocak tarihinde geçirdiği bir kar aracı (snowmobile) kazası sonrasında ciddi şekilde yaralandığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı duyuruldu.

Ken Block hafta boyunca ABD'nin Utah eyaletinde kar aracı bindiği paylaşımlarda bulunuyordu.

ACI HABERİ ALDILAR

Ken Block'un vefatı sosyal medya hesabından duyurulurken şu ifadelere yer verildi: "Ken Block'un bugün bir kar aracı (snowmobile) kazasında vefat ettiğini en derin üzüntülerimizle teyit edebiliriz. Ken bir vizyoner, öncü ve bir ikondu. Ve en önemlisi, bir baba ve eşti. O inanılmaz derecede özlenecek. Lütfen şu anda yas tutarken ailenin mahremiyetine saygı gösterelim."

BAŞKA SPORLAR DA YAPIYORDU

Dünyanın en ünlü ralli pilotları arasında yer alan Ken Block, 2005 yılında başladığı başladığı kariyerinde onlarca kez podyuma çıkmayı başardı. Ken Block rallinin haricinde motokros, Kaykay (Skateboard) ve snowboard gibi sporlarda da yarışıyordu.

Drift dünyasının da yakından takip ettiği Ken Block'un sosyal medya hesaplarında milyonlarca takipçisi bulunuyordu. Otomobil tutkunlarının gönlünde önemli bir yere sahip olan Block, pek çok viral drift videosunun da yaratıcısıydı.