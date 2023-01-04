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Konya'da askeri araç tıra çarptı 2 asker şehit oldu

Konya'da askeri aracın tıra arkadan çarpması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 11:30
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Askeri araç tıra çarptı 2 asker şehit oldu

Konya'da askeri araç tıra çarptı 2 asker şehit oldu
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AA'da yer alan haberde, Konya-Adana kara yolunun 15. kilometresinde seyir halinde olan askeri araç, yoğun sis nedeniyle 42 ABZ 753 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada bir astsubay ve bir er şehit oldu, araçta bulunan iki asker de yaralandı.

Yaralı askerler, Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedbir amaçlı yol trafiğe kapatıldı.

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