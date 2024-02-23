Ayağının altına almak deyimi ne anlama geliyor?

Ayağının altına almak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin başka bir kişiyi ya da bir şeyi acımasızca, tekmelerle kıyasıya dövmesi anlamında kullanılan bir deyimdir.

Bir şeyi küçük görerek ondan faydalanma yoluna gitmemek, o şeyi tepmek anlamlarına da gelmektedir.

Birini bir sebepten ötürü dövmek, hırpalamak olarak da tanımlanabilir.

AYAĞININ ALTINA ALMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Seni ayağımın altına bir alırım koca köy gelse kurtaramaz."

"Sigara içtiğini anlayınca babası ayağının altına almış."