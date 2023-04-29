Ayağının üzerinden otomobil geçti

Çorum’da yolun karşısına geçmek isterken ayağı takılarak yere düşen çocuğun ayağının üzerinden otomobil geçti. Yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayağının üzerinden otomobil geçti

(İHA) Kaza, Çepni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kubbeli Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Murat Emin G. adlı çocuk ayağı takılarak yere düştü.

O sırada seyir halinde olan Ali Y. yönetimindeki 06 YAR 07 plakalı otomobil çocuğun ayağının üzerinden geçti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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