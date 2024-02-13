Ayak yanmaları neyin habercisi?





Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Bahtiyar Demiralp, ayaklarda yanma ve ağrıya sebep olan durumlar ve bunların tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Ayaklar vücudun tüm ağırlığını taşıdığı için yanma ve ağrı gibi problemler birçok kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Bu problemlerin doğru tanı ve tedavi ile çözülebileceğini belirten Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Bahtiyar Demiralp, ayaklarda yanma ve ağrıya neden olan durumlar ve bunların tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Ayaklardaki yanma ve ağrının kaynaklarından biri de nöromalardır. Ayaktaki sinirlerin çevresindeki bağ dokusunun şişmesi ve iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bu durum, yanma, ağrı, karıncalanma, huzursuzluk, kramp ve duyu kaybı gibi belirtilerle kendini belli eder. Morton nöroma ayakta en çok rastlanan nöromadır. Genellikle 30 yaşından sonra ve kadınlarda daha fazla görülür. Çoğunlukla uygun olmayan ve topuklu ayakkabı giymeye bağlı olarak gelişir. Ayaktaki 3. ve 4. parmakların arasındaki metatarsal kemiklerin arasındaki sinirin sıkışması sonucu oluşur. Belirtileri; sorunlu bölgede yanma şeklinde ağrı, uyuşukluk, çorabın buruşmuş gibi hissedilmesi, keskin ve/veya yaygın ağrı ve ayakkabı giyildiğinde şiddetlenen, çıkarıldığında azalan ağrıdır.

NASIL TEDAVİ EDİLİR

Nöroma ağrısı ayakkabının çıkartılması ve bölgeye masaj yapılması ile genelde hafifler. Tedavide geniş ayakkabılar, farklı ayak veya parmak pedleri ve ağrılı bölgeye kortizon enjeksiyonları kullanılabilmektedir. Bu tedavilerin işe yaramadığı durumlarda cerrahi tedavi uygulanabilmektedir.

METATARSALJİ NEDİR

Ayak tabanındaki tarak kemikleri olarak da bilinen metatars kemiklerinin olduğu bölgede ağrı olmasına “metatarsalji” denir. Travma, boy farklılıkları, düztabanlık, halluks valgus, halluks rigitus gibi yapısal bozukluklara, bazı hastalıklara, kemik ve yumuşak doku sorunlarına bağlı olarak gelişebilir. Hastalarda tarak kemiğine ve eklemine basıldığında ağrı meydana gelir. Ayrıca ayak tabanında tarak kemikleri altında taş varmış gibi bir his oluşur. Özellikle eklem hareket ettirildiğinde ağrı artar. Detaylı muayene ve ayak röntgen filmi ile tanı konur.

NASIL TEDAVİ EDİLİR

Tedavide ilk seçenek doğru ayakkabı seçimi ve tabanlık desteğidir. Nadiren cerrahiye gereksinim duyulur.

TARSAL TÜNEL SENDROMU TEDAVİSİ NASIL OLUR

Tarsal Tünel Sendromu, topuğun iç tarafında dar bir kanal içinden geçen sinirin baskı altında kalmasına bağlı olarak gelişen bir rahatsızlıktır. Ayak bileğinde burkulma, ayak bileği çevresinde kırıklar, uygun olmayan ayakkabı giyme sonucunda veya sinire baskı yapan bir kitle nedeniyle ortaya çıkar.

Genelde tek taraflıdır. İki tarafta da olması halinde sistemik bir hastalığın sinirleri etkilediği düşünülmeli ve dikkatli olunmalıdır. Hastalarda topukta ve ayak tabanında duyu kaybı, yanma şeklinde ağrı, bazen renk değişiklikleri, baldıra yayılan ağrı gibi şikayetler olabilmektedir. Ağrı genelde geceleri uykudan uyandırır. Detaylı bir fizik muayene ve EMG (sinir testi) ile tanı konur. Tedavide ortotikler ve özel tasarlanmış ayakkabılar kullanılabilmektedir. Ayrıca enjeksiyon tedavisi de gerekebilmektedir. Bu yöntemlerin fayda etmediği ileri vakalarda cerrahiye başvurulabilmektedir.



