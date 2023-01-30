Ayakkabı piyasası onlara teslim oldu. Piyasayı istedikleri gibi yönlendiriyorlar

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre; Türkiye’nin toplam ayakkabı üretim kapasitesi yaklaşık 500 milyon çift iken, “çakma” diye tabir edilen taklit üretim 200 milyon çifte ulaştı. Bu ürünlerin ihracatının da yapıldığını kaydeden Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, “İhracat artış hızı düşerken, ithalat artıyor. İnsanlar çıkış noktası arıyor. Burada da hazır markalı ürün en kolay çözüm olarak öne çıkıyor. Masrafsız; üzerine Nike, Adidas yazıyorsunuz iç piyasada çok rahat satıldığı gibi ihracatı da yapılıyor. Laleli, Gedikpaşa tarafında toptan satıldığını görüyoruz. Ayakkabı piyasası çakmaya teslim oldu” dedi.

Sektör bir yandan taklit ile mücadele verirken aynı zamanda artan ithalat baskısı ile de karşı karşıya. 2022’nin 11 aylık döneminde Çin’den ithalatı yüzde 66 artarken; İtalya’dan yüzde 42, Vietnam’dan yüzde 54 arttı. Ortalama artış oranı ise yüzde 57 oldu. Berke İçten, “Sistem böyle devam ederse kasım ayında hemen hemen ithalatın ihracatı karşıladığını aralık ayı verileri ile de eksiye geçeceğimizi öngörüyoruz” yorumunu yaptı. İçten, ithalattaki artışı düşük kurun da tetiklediğini belirterek, “Yabancı müşterilerde şüphe oluştu. ‘Türkler fiyat anlamında uçtular, rekabet avantajlarını kaybettiler’ gibi fikirleri var. Pahalı olduğumuz algısı yerleşirse bunu değiştirebilmemiz en az iki yılımızı alır” diye konuştu.

Araba devrilmeden tedbir alınmalı

TASD Başkanı Berke İçten, “Pahalı olmamızın sebebi kur ve yan sanayimizde fiyatlamada pandemi döneminde artan maliyetler, hammadde fiyatları, navlun, emtia fiyatları. AYMOD öncesi herkesin şapkasını önüne koyarak, araba devrilmeden tedbir almasında yarar var. Yoksa fuarda yabancı müşteri bulmakta da zorlanırız” dedi. İçten, “İhracatta yaşadığımız sorunu aşamazsak kapasite kullanımları da ihracatımız da Mart-Nisan aylarında düşecek” şeklinde konuştu.

540 MİLYON DOLAR

2021 OCAK- KASIM AYAKKABI İTHALATI

850 MİLYON DOLAR

2022 OCAK-KASIM AYAKKABI İTHALATI

%57

İTHALATTA ARTIŞ ORANI

500 MİLYON ÇİFT

AYAKKABI ÜRETİM KAPASİTESİ

200 MİLYON ÇİFTTAKLİT AYAKKABI ÜRETİM KAPASİTESİ