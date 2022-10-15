Eda Taşpınar ayakkabılarını çıkardı yalın ayak yürüdü. ''Ayaklarımın tabanı katran gibi oldu''

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, geçtiğimiz aylarda yeni aşkı Patrick ile fotoğrafını sosyal medyadan paylaşıp yeni ilişkisini ilan etmişti.

Eda Taşpınar'ın yeni birlikteliği tam gaz devam ediyor.

Eda Taşpınar, önceki akşam sevgilisi Patrick ile Galataport'ta görüntülendi.

AYAKLARIMIN TABANI KATRAN GİBİ OLDU

Ünlü ikoncan, mekan çıkışı ayaklarını sıkan şeffaf ayakkabılarını çıkarttı ve yalın ayak yürümeye başladı. Bu durum hakkında konuşan Taşpınar, "Ayaklarımın tabanı katran gibi oldu. Çok sert! Ama alışığım, yazlıkta çıplak ayak dolaşıyorum" dedi.