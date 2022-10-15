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  • Eda Taşpınar ayakkabılarını çıkardı yalın ayak yürüdü. "Ayaklarımın tabanı katran gibi oldu"

Eda Taşpınar ayakkabılarını çıkardı yalın ayak yürüdü. "Ayaklarımın tabanı katran gibi oldu"

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Alman sevgilisi Patrick ile Galataport'ta objektiflere yansıdı. Kıyafetiyle dikkat çeken Taşpınar, bir ara ayakkabılarını çıkarıp yalın ayak yürüdü. 

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 12:30
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"Ayaklarımın tabanı katran gibi oldu" Sosyetik güzel Eda Taşpınar ayakkabılarını çıkardı yalın ayak yürüdü

Eda Taşpınar ayakkabılarını çıkardı yalın ayak yürüdü. ''Ayaklarımın tabanı katran gibi oldu''
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Sosyetik güzel Eda Taşpınar, geçtiğimiz aylarda yeni aşkı Patrick ile fotoğrafını sosyal medyadan paylaşıp yeni ilişkisini ilan etmişti. 

Eda Taşpınar'ın yeni birlikteliği tam gaz devam ediyor.

Eda Taşpınar, önceki akşam sevgilisi Patrick ile Galataport'ta görüntülendi.

AYAKLARIMIN TABANI KATRAN GİBİ OLDU

Ünlü ikoncan, mekan çıkışı ayaklarını sıkan şeffaf ayakkabılarını çıkarttı ve yalın ayak yürümeye başladı. Bu durum hakkında konuşan Taşpınar, "Ayaklarımın tabanı katran gibi oldu. Çok sert! Ama alışığım, yazlıkta çıplak ayak dolaşıyorum" dedi.

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