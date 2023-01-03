Eda Taşpınar'a soruşturma açıldı. Cami pozları tartışma yaratmıştı

Eda Taşpınar, Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde verdiği bir pozu "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Sosyetik güzel kısa süre sonra gelen tepkiler üzerine fotoğrafı yayından kaldırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın paylaşımına soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya ve internet haber sitelerinde Eda Taşpınar’ın cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin yapılan haberler nedeniyle TCK 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

FOTOĞRAFI KALDIRDI

Eda Taşpınar, camide objektif karşısına geçmiş ve fotoğrafını "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla sosyal medya hesabında yayınlamıştı.

Taşpınar'ın paylaşımı, bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki almıştı.

Taşpınar, gelen tepkilerin ardından yayınladığı fotoğrafı kaldırmıştı.

