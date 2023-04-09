Ayak sorunlarına hangi besinler iyi gelir

Kuruyan, aşınmış ve yorgun ayaklara günlük bakım şart. Ayrıca nasır ve mantar bulunan ayakları bitkisel çözümlerle bu sorunlardan kurtarabilirsiniz. Doğal ürün uzmanı Volkan Kurt ayak sağlığının bitkisel çözümlerini anlattı.

Öncelikle sağlıksız ayakkabılar ve çoraplar kadınlarda birçok ayak problemine neden olabiliyor. Modaya uymak adına giyilen dar ve sıkı ayakkabılar beraberinde birçok sorun getirebiliyor. Örneğin nasır, ayak tabanlarında, parmak uçlarında, parmakların yan tarafında ve avuç içlerinde görülebiliyor. Bazen sürtünme de nasır yapabiliyor. Eğer nasıra kötü bir ayakkabı neden oluyorsa, onu giymekte ısrar etmeyin. Temizliğe özen göstermek lazım. Pedikür sırasında kullanılan aletlerinizin steril olmasına mutlaka dikkat edin. Şunu unutmayın: Her şeyde olduğu gibi ayaklar için de çok güzel doğal çözümler bulunuyor.



Dar ayakkabıların meydana getirdiği basınç yüzünden parmak araları sertleşir ve deri zamanla kalınlaşır. O nedenle ayakkabıların yumuşak deriden olmasına önem gösterin. Ön kısımlarının geniş olmasına, ayağı rahat ettirmesine dikkat edin. Deri ayakkabıda ayağınızın hava alması sağlanır. Öncelikle ayaklarınızı birçok rahatsızlıktan korumak için temiz tutmanız gerekiyor. Sentetik ya da yün çoraplar giymeyin. Mutlaka naylon çorap giymek zorunda olanlar, en azından ayaklarına daha sık bakım yapmalılar. En sağlıklısı pamuklu çorap giymektir. Ve her gün temiz çorap giymeye özen gösterin. Evde havlularınızı ve terliğinizi de başkasına giydirmeyin.



Çayağacı yağı ile ayak mantarına çözüm



Ayak mantarı ve nasır sorunların başında geliyor. Özellikle parmak aralarında ve altında kaşıntı ile kendini gösteren bu hastalık, birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Bakteri, mantar gibi mikroorganizmalar ayakta koku da meydana getirir. Bir bayanın ayağının kokması hiç hoş

değildir. Mantar hastalığından muzdarip olanlar, şiddetli kaşıntı ile meydana gelen kaşıntıdan da acı çekerler. Hasta deri kızarır ve kabarcıklı bir görünüm oluşur.

NE YAPMALI

Ayaklarınızda mantar sorunu var ise, çayağacı yağını aynısafa kremini ve İsveç şurubunu tavsiye etmek istiyorum. Ayaklarınızı sabunlu su ile yıkayın. Tırnaklarınızı fırçalayın. Bir pamuğa İsveç şurubunu, bir miktar dökün. Bütün ayaklarınızı bu karışım ile güzelce silin. Şurup kuruduktan sonra, aynısefa kremini uygulayın. (Bu kremi doğal ürün dükkanlarında bulabilirsiniz) 1 veya 2 aylık uygulamada olumlu sonuç yüzünüzü güldürecektir.



Ayrıca 'çay ağacı bitkisi' olarak bilinen bitki de ayak mantarına iyi gelir. Çünkü virüs öldürücü özelliği vardır. 3 litre sıcak suya, 15 damla çay ağacı yağı ekleyin. Bu suya ayaklarınızı koyun ve bekleyin. 10 dakika sonra sudan çıkın. Ayağınız kurusun. Yarım saat sonra da bu yağı parmak aralarına sürün.



NASIRIN ÇÖZÜMÜ SOĞANDA



Nasırın varlığı ve acısı insanı strese sokar. Onun için de bazı önlemler var: Soğan nasır için doğal ilaçlardan biridir. Önce 10 dakika sıcak suda ayağınızı bekletin. Bu işlemden sonra kağıt havlu ile iyice ıslaklığı kurulayın. Bir tencereye ilave ettiğiniz sirke içerisine bir soğan atın. Bu soğan özellikle kırmızı soğan olmalı. Kaynattığınız soğanı ezin ve nasırın üzerini kaplayın. O bölgeyi bir sargı bezi ile bağlayın. Nasır sökülene kadar, haftada iki kez bu uygulamayı yapın.