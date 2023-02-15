Ayak nasırları tekrarlanan sürtünme ve basınçtan meydana gelerek deri kalınlaşarak ayakta nasır oluşur. Uzmanlar ayak nasırının hafife alınmaması gerektiğini söylüyor. Peki, ayakta nasır neden olur? Ayak nasırının tedavisi nedir?

Hiperkeratoz olarak da bilinen bir nasır, ayak topuğu boyunca, topukta veya ayak başparmağının dış tarafında oluşabilen sert, kalınlaşmış bir deri alanıdır. Birçoğu onları bir cilt problemi olarak görse de, kemikle ilgili bir problemin göstergesidir. Peki, ayakta nasır neden olur?

AYAKTA NASIR NEDEN OLUR?

Ayakkabı (veya zemin) parmak veya ayaktaki kemik çıkıntıya (kemik çıkıntısı) sürtündüğünden, nasırlar tekrarlanan sürtünme ve basınçtan oluşur. Deri bu basınca tepki olarak kalınlaşır. Uzun süreler boyunca küçük miktarlarda sürtünme veya basınç, bir nasır veya kallusa neden olur. Daha kısa süreler boyunca çok fazla sürtünme veya basınç kabarcıklara neden olabilir veya açık yaralar.

Nasırlar tipik olarak bir metatarsal başın (ayak topunu oluşturan uzun kemik) altında gelişir.

Nasırların altlarında ağrılı sinirler ve bursal keseler (amortisör görevi gören sıvı dolu balonlar) vardır ve keskin, vuran ağrıdan donuk, ağrıyan ağrıya kadar değişen semptomlara neden olur.

NASIR NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Nasırlar, tekrarlanan uygulamalardan sonra bu fazla cildi soymak için güçlü asitler kullanan reçetesiz satılan nasır sökücülerle tedavi edilebilir. Yanlış uygulandığında veya fazla kullanıldığında kimyasal yanıklara neden olabileceğinden bu ürünleri kullanırken dikkatli olun.

Alternatif olarak, nasırları şu şekilde tedavi edin: Ayakları veya ayakları ılık sabunlu suya batırarak başlayın ve gevşeyen ölü deriyi nazikçe ovun. Ardından, kalınlaşmış cildi törpülemek için bir ponza taşı veya zımpara tahtası kullanın. Sertleşmiş bölgeleri daha yumuşak tutmak ve ağrıyı azaltmak için iyi bir nemlendirici uygulayın.

İlaçsız mısır pedleri veya köstebek derisi (arkası yapışkanlı ince, tüylü bir kumaş tabakası) mağazalarda mevcuttur ve nasırların neden olduğu ağrıyı hafifletebilir. Bununla birlikte, derinin yırtılmasını önlemek için pedleri veya moleskinleri çıkarırken dikkatli olun.