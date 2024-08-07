Aybaşında elektrik faturasını gördüğünüzde bayılacaksınız. Herkes hazır olsun vaziyet alsın

Birçok aile, aylık bütçelerini dengelemekte zorlanırken, gelen zamlar yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor. Sosyal yardımlardan faydalanan veya asgari ücretle geçinmeye çalışan bireyler, artan fiyatlardan ötürü temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor.

Gıda, giyim ve mutfak alışverişlerini yapmakta zorlanan vatandaşlar bunların yanı sıra elektrik, su ve doğal gaza gelen zamlarla da mücadele etmeye çalışıyor. Bu durum geçimin zor olduğu İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde daha da büyük sıkıntılara yol açıyor. Özellikle son dönemlerde doğal gaz ve elektriğe yapılan zamlar tepki çekerken, bir vatandaşa gelen aylık elektrik faturası görenleri şaşırttı.

İstanbul’da yaşayan ve temmuz ayının başında 8 bin 495 TL elektrik faturası gelen bir vatandaşın Ağustos ayı faturası 13 bin 965 TL geldi. CK BOĞAZİÇİ Elektrik’e ait olan faturayı gören vatandaş büyük bir şok yaşadı.

Öte yandan birçok vatandaş bu ay gelen faturalarının diğer aylardan daha fazla geldiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

CK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK KİMİN?

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, İstanbul’un Avrupa yakasında yaklaşık 4,5 milyon aboneye hizmet veriyor ve Türkiye genelindeki toplam elektrik abonelerinin yüzde 10’una hitap ediyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylanan perakende satış tarifeleri çerçevesinde, 'görevli tedarik şirketi' olarak hizmet sunuyor.

Şirket, Cengiz Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmetlerine devam ediyor.

EPDK'DAN ELEKTRİĞE TEMMUZ AYARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle elektrik tarifelerine 1 Temmuz itibarıyla zam yapma kararı almıştı. Yapılan açıklamaya göre, mesken abone grubu için tarifelerde %38, tarımsal faaliyetler abone grubu için %30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için %38 ve yüksek kademesi için %20 oranında artış gerçekleşti. Bu değişiklikler sonrasında, evlerde tüketilen elektriğin 100 kWh için bedeli 207,23 TL olarak belirlendi.