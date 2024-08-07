Aybaşında elektrik faturasını gördüğünüzde bayılacaksınız. Herkes hazır olsun vaziyet alsın

Düzenleme: Gülsüm Alpkıray
Aybaşında elektrik faturasını gördüğünüzde bayılacaksınız. Herkes hazır olsun vaziyet alsın

İstanbul’un Avrupa yakasında yaşayan bir vatandaşa gelen elektrik faturası şok etkisi yarattı. Faturayı gören vatandaş gelen zamlara bir kez daha tepki gösterdi.

Birçok aile, aylık bütçelerini dengelemekte zorlanırken, gelen zamlar yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor. Sosyal yardımlardan faydalanan veya asgari ücretle geçinmeye çalışan bireyler, artan fiyatlardan ötürü temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor.

Gıda, giyim ve mutfak alışverişlerini yapmakta zorlanan vatandaşlar bunların yanı sıra elektrik, su ve doğal gaza gelen zamlarla da mücadele etmeye çalışıyor. Bu durum geçimin zor olduğu İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde daha da büyük sıkıntılara yol açıyor. Özellikle son dönemlerde doğal gaz ve elektriğe yapılan zamlar tepki çekerken, bir vatandaşa gelen aylık elektrik faturası görenleri şaşırttı.

İstanbul’da yaşayan ve temmuz ayının başında 8 bin 495 TL elektrik faturası gelen bir vatandaşın Ağustos ayı faturası 13 bin 965 TL geldi. CK BOĞAZİÇİ Elektrik’e ait olan faturayı gören vatandaş büyük bir şok yaşadı.

4017e1c1-7135-4747-a830-f2c2152cd585-001.jpeg

Öte yandan birçok vatandaş bu ay gelen faturalarının diğer aylardan daha fazla geldiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

CK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK KİMİN?

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, İstanbul’un Avrupa yakasında yaklaşık 4,5 milyon aboneye hizmet veriyor ve Türkiye genelindeki toplam elektrik abonelerinin yüzde 10’una hitap ediyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylanan perakende satış tarifeleri çerçevesinde, 'görevli tedarik şirketi' olarak hizmet sunuyor.

Şirket, Cengiz Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmetlerine devam ediyor.

EPDK'DAN ELEKTRİĞE TEMMUZ AYARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle elektrik tarifelerine 1 Temmuz itibarıyla zam yapma kararı almıştı. Yapılan açıklamaya göre, mesken abone grubu için tarifelerde %38, tarımsal faaliyetler abone grubu için %30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için %38 ve yüksek kademesi için %20 oranında artış gerçekleşti. Bu değişiklikler sonrasında, evlerde tüketilen elektriğin 100 kWh için bedeli 207,23 TL olarak belirlendi.

İlgili Haberler
Ev satışında bir taş ile iki kuş! 15 Eylül'de devreye girecek
Mehmet Şimşek'in vaadine Siri bile inanmadı. Konuşurken lafını kesti
Son Haberler
Gece olan 4 depremin anlamı ne? Depremlerin yerini önceden bilen adam açıkladı Gündem
Gece olan 4 depremin anlamı ne? Depremlerin yerini önceden bilen adam açıkladı
Saadet Partisi'nden suç duyurusu Gündem
Saadet Partisi'nden suç duyurusu
Defne Samyeli plaj karelerini peş peşe paylaştı. Instagram engeli durduramadı Magazin
Defne Samyeli plaj karelerini peş peşe paylaştı. Instagram engeli durduramadı
Askeri alanda korkutan yangın Yerel Haberler
Askeri alanda korkutan yangın
Üç bölge için kırmızı alarm! Dünya
Üç bölge için kırmızı alarm!
Nepal'de düşen helikopterdeki 5 kişi öldü Dünya
Nepal'de düşen helikopterdeki 5 kişi öldü
Otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı Gündem
Otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı