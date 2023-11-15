Aybüke Pusat'ın cesur pozları yine sosyal medyayı salladı

Son dönemde oynadığı her projeyle adından söz ettiren ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Aybüke Pusat, sosyal medyada verdiği fotoğraflarla binlerce mesaj aldı.
Söz, Her Yerde Sen ve '50 Metrekare gibi dizilerle adını duyuran Aybüke Pusat iddialı paylaşımlarıyla nefes kesti.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pusat, paylaştığı fotoğraflarla adeta kendine hayran bırakıyor.
Güzel oyuncunun pozları sosyal medyada beğeniliyor.
25 Şubat 1997 yılında Ankara'da dünyaya gelen Aybüke Pusat birçok dizide rol alarak ekran karşısına çıktı.
Medcezir' isimli dizide rol alarak oyunculuğa adım atan 27 yaşındaki güzel isim, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı bale bölümü mezunu olan Aybüke Pusat 2014 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında üçüncü olarak adından söz ettirmeyi başarmıştı.
Instagram’da milyonlarca takipçisi bulunan Aybüke Pusat, cesur minili fotoğraflarını paylaştı.
Güzel oyuncunun Instagram'da paylaştığı pozlar takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
İşte o pozlar...