Aybüke Pusat'ın cesur pozları yine sosyal medyayı salladı

Son dönemde oynadığı her projeyle adından söz ettiren ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Aybüke Pusat, sosyal medyada verdiği fotoğraflarla binlerce mesaj aldı.

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Aybüke Pusat'ın cesur pozları yine sosyal medyayı salladı 1

Söz, Her Yerde Sen ve '50 Metrekare gibi dizilerle adını duyuran Aybüke Pusat iddialı paylaşımlarıyla nefes kesti.

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Aybüke Pusat'ın cesur pozları yine sosyal medyayı salladı 2

Son dönemde oynadığı her projeyle adından söz ettiren ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Aybüke Pusat, sosyal medyada verdiği fotoğraflarla binlerce mesaj aldı.

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Aybüke Pusat'ın cesur pozları yine sosyal medyayı salladı 3

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pusat, paylaştığı fotoğraflarla adeta kendine hayran bırakıyor.

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Aybüke Pusat'ın cesur pozları yine sosyal medyayı salladı 4

Güzel oyuncunun pozları sosyal medyada beğeniliyor.

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Aybüke Pusat'ın cesur pozları yine sosyal medyayı salladı 5

25 Şubat 1997 yılında Ankara'da dünyaya gelen Aybüke Pusat birçok dizide rol alarak ekran karşısına çıktı.

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Aybüke Pusat'ın cesur pozları yine sosyal medyayı salladı 6

Medcezir' isimli dizide rol alarak oyunculuğa adım atan 27 yaşındaki güzel isim, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı bale bölümü mezunu olan Aybüke Pusat 2014 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında üçüncü olarak adından söz ettirmeyi başarmıştı.

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Aybüke Pusat'ın cesur pozları yine sosyal medyayı salladı 7

Instagram’da milyonlarca takipçisi bulunan Aybüke Pusat, cesur minili fotoğraflarını paylaştı.

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Aybüke Pusat'ın cesur pozları yine sosyal medyayı salladı 8

Güzel oyuncunun Instagram'da paylaştığı pozlar takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o pozlar...

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Aybüke Pusat'ın cesur pozları yine sosyal medyayı salladı 9
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Aybüke Pusat'ın cesur pozları yine sosyal medyayı salladı 10
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Aybüke Pusat'ın cesur pozları yine sosyal medyayı salladı 11
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