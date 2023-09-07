Aybüke Pusat'ın yeni dizisi belli oldu

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat “Neslihan” karakteriyle Teşkilat dizisinin dördüncü sezonuna damga vurmaya hazırlanıyor.

Aybüke Pusat'ın yeni dizisi belli oldu

TRT 1’de yayınlanan, her hafta reyting rekorları kıran ve dördüncü sezonu için geri sayımda olan “Teşkilat” dizisinin kadrosuna ünlü oyuncu Aybüke Pusat dahil oldu.

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Ekrana geldiği ilk günden itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaşan, her sezonuyla soluksuz izlenen “Teşkilat” dördüncü sezonu için hazırlıkları tamamlıyor.

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Dizinin kadrosuna bu sezon dahil olan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, “Teşkilat” için çok kilit bir karakter olan ‘Neslihan’a hayat verecek. Zekası ve başarısıyla kendisine hayran bırakmaya hazırlanan Neslihan’ın Teşkilat’ta nasıl bir görev üstleneceği şimdiden büyük merak konusu oldu.

‘Teşkilat’ heyecan dolu dördüncü sezonuyla yakında TRT 1’de ekrana gelecek.

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