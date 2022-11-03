Ayça Ayşin Turan o soruyu cevaplarken gözyaşlarını tutamadı

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında oyuncu Ayça Ayşin Turan'ı konuk etti.

Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden Ayça Ayşin Turan, babasından konu açılınca gözyaşlarına hakim olamadı.

"İÇERİDE AĞLADIĞIM BİR SENE OLDU"

Ünlü oyuncu Turan, "Hayatımın son 1 senesi dışarıda güldüğüm ama içeride ağladığım bir seneydi" dedi.

"Oyunculuktan daha çok müzik ile büyüdüm" diyen Turan, "7 yaşında keman çalmaya başlamıştım. Sanatın herhangi bir dalında olacağım çok belliydi" diye konuştu.

Taylan'ın "Sevdiklerin için her şeyi göze alır mısın?" sorusuna Turan, “Sevdiklerim için her şeyi göze alabilirim" diyerek yanıt verdi.

"ANNE OLMAK İSTİYORUM"

Programın ilerleyen zamanlarında Taylan, "Güzel bir çocukluk geçirdiğini söyledin. Çocuklarla aran nasıldır? Anneliğe bakış açın nedir?" diye sordu.

Turan bu soruya, "Hem anne olmak hem de evlat edinmek istiyorum. Sadece doğurmak ile anne olunmadığını düşünüyorum" yanıtını verdi.

