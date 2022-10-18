Oyuncu Ayça Ayşin Turan sevgilisi Alp Navruz'un ihanetini affetmedi

Ada Masalı adlı dizide tanışıp, roldeki aşklarını gerçek hayatlarına da taşıyan Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşıyordu

Geçtiğimiz günlerde Alp Navruz’un ihanet ettiği iddialarıyla araları açılan çiftin ayrılığı kesinleşti. Öyle ki Alp Navruz kendilerine gelen 3 milyonluk reklam anlaşmasını kaçırmamak için araya arkadaşlarını sokup Ayça Ayşin Turan'ın tekrar barışması için ikna etmelerini istemesi bile iddia edildi

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz, Instagram’da birbirlerini takibi bırakıp aynı karede yer aldıkları pozları da silerek ayrılmalarını doğrulamış oldular