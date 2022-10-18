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Oyuncu Ayça Ayşin Turan sevgilisi Alp Navruz'un ihanetini affetmedi

Bir senedir beraber olan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çiftinin ihanet nedeniyle ayrıldıkları iddia edilmişti. Hatta kendilerine gelen, 3 milyon TL'lik reklam teklifini kaçırmak istemeyen Alp Navruz'un, barışmak için yakın arkadaşlarını araya soktuğu bile söylenmişti. Ama Ayça Ayşin Turan ihaneti affetmedi.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 11:42
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Ünlü oyuncu sevgilisinin ihanetini affetmedi 3 milyonluk reklam anlaşması iptal oldu

Oyuncu Ayça Ayşin Turan sevgilisi Alp Navruz'un ihanetini affetmedi
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Ada Masalı adlı dizide tanışıp, roldeki aşklarını gerçek hayatlarına da taşıyan Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşıyordu

Geçtiğimiz günlerde Alp Navruz’un ihanet ettiği iddialarıyla araları açılan çiftin ayrılığı kesinleşti. Öyle ki Alp Navruz kendilerine gelen 3 milyonluk reklam anlaşmasını kaçırmamak için araya arkadaşlarını sokup Ayça Ayşin Turan'ın tekrar barışması için ikna etmelerini istemesi bile iddia edildi

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz, Instagram’da birbirlerini takibi bırakıp aynı karede yer aldıkları pozları da silerek ayrılmalarını doğrulamış oldular

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