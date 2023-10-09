Ayçiçek yağı fiyatları zirveyi gördü. İşte marka marka market market fiyatlar

Ayçiçek yağı fiyatları son zamlar ile dudak uçuklatır seviyeye geldi. Satış fiyatları zincir marketlerde farklı seviyelerde görülüyor.

Ayçiçek yağı fiyatları zirveyi gördü. İşte marka marka market market fiyatlar

Ayçiçek yağı, yapılan son zamlarla birlikte zirve seviyeleri gördü.

Zincir marketler güncel Ayçiçek yağı fiyatlarını açıkladı.

Zincir marketlerde satışa sunulan Ayçiçek yağı çeşitleri için güncel fiyatlar aldıkları zamların ardından şu şekilde açıklandı:

BİM AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Sole 5 litre ayçiçek yağı: 149,50 Türk Lirası

Orkide 5 litre ayçiçek yağı : 154,00 Türk Lirası

Kula 2 litre ayçiçek yağı: 71,00 Türk Lirası

Abalı 2 litre ayçiçek yağı: 74,50 Türk Lirası

Yudum 2 litre ayçiçek yağı: 79,00 Türk Lirası

A101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Sırma 5 litre ayçiçek yağı: 157,00 Türk Lirası

Vera 5 litre ayçiçek yağı: 145,00 Türk Lirası

ŞOK AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Evin 1 litre ayçiçek yağı: 39,50 Türk Lirası

Evin 2 litre ayçiçek yağı: 72,50 Türk Lirası

Evin 5 litre ayçiçek yağı: 159,00 Türk Lirası

Safya 2 litre ayçiçek yağı: 72,90 Türk Lirası

Safya 4 litre ayçiçek yağı: 139,90 Türk Lirası

MİGROS AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Yudum Ayçiçek Yağı 1 L: 64,90 Türk Lirası

Migros Ayçiçek Yağı 2 L: 73,50 Türk Lirası

Migros Ayçiçek Yağı 1 L: 39,50 Türk Lirası

Yudum Ayçiçek Yağı 2 L: 119,90 Türk Lirası

Orkide Ayçiçek Yağı 4 L: 157,50 Türk Lirası

Yudum Ayçiçek Yağı 5 L Pet Şişe: 199,90 Türk Lirası

Migros Ayçiçek Yağı 5 L Köşeli Pet: 158,90 Türk Lirası

Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet 5 L: 198,90 Türk Lirası

Orkide Ayçiçek Yağı Pet 3 L: 99,00 Türk Lirası

Komili Ayçiçek Yağı 2 L: 114,50 Türk Lirası

Komili Ayçiçek Yağı 1 L: 61,90 Türk Lirası

Komili Ayçiçek Yağı 5 L Pet: 189,90 Türk Lirası

Oba Ayçiçek Yağı 5 L Pet: 162,90 Türk Lirası

Emek Ayçiçek Yağı 5 L Köşeli Pet: 169,90 Türk Lirası

Abalı Ayçiçek Yağı 1 L: 38,90 Türk Lirası

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 L: 46,90 Türk Lirası

Abalı Ayçiçek Yağı 2L: 73,90 Türk Lirası

Turna Ayçiçek Yağı Pet 2 L: 84,90 Türk Lirası

Turna Ayçiçek Yağı Pet 4 L: 143,90 Türk Lirası

Yudum Zerdeçallı Ayçiçek Yağı 1 L: 70,90 Türk Lirası

Abalı Ayçiçek Yağı 5L: 162,90 Türk Lirası

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L (Pet Şişe): 53,50 Türk Lirası

Emek Ayçiçek Yağı 4 L Pet: 138,50 Türk Lirası

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