Ayçiçek yağı fiyatları zirveyi gördü. İşte marka marka market market fiyatlar

Ayçiçek yağı, yapılan son zamlarla birlikte zirve seviyeleri gördü.
Zincir marketler güncel Ayçiçek yağı fiyatlarını açıkladı.
Zincir marketlerde satışa sunulan Ayçiçek yağı çeşitleri için güncel fiyatlar aldıkları zamların ardından şu şekilde açıklandı:
BİM AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
Sole 5 litre ayçiçek yağı: 149,50 Türk Lirası
Orkide 5 litre ayçiçek yağı : 154,00 Türk Lirası
Kula 2 litre ayçiçek yağı: 71,00 Türk Lirası
Abalı 2 litre ayçiçek yağı: 74,50 Türk Lirası
Yudum 2 litre ayçiçek yağı: 79,00 Türk Lirası
A101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
Sırma 5 litre ayçiçek yağı: 157,00 Türk Lirası
Vera 5 litre ayçiçek yağı: 145,00 Türk Lirası
ŞOK AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
Evin 1 litre ayçiçek yağı: 39,50 Türk Lirası
Evin 2 litre ayçiçek yağı: 72,50 Türk Lirası
Evin 5 litre ayçiçek yağı: 159,00 Türk Lirası
Safya 2 litre ayçiçek yağı: 72,90 Türk Lirası
Safya 4 litre ayçiçek yağı: 139,90 Türk Lirası
MİGROS AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
Yudum Ayçiçek Yağı 1 L: 64,90 Türk Lirası
Migros Ayçiçek Yağı 2 L: 73,50 Türk Lirası
Migros Ayçiçek Yağı 1 L: 39,50 Türk Lirası
Yudum Ayçiçek Yağı 2 L: 119,90 Türk Lirası
Orkide Ayçiçek Yağı 4 L: 157,50 Türk Lirası
Yudum Ayçiçek Yağı 5 L Pet Şişe: 199,90 Türk Lirası
Migros Ayçiçek Yağı 5 L Köşeli Pet: 158,90 Türk Lirası
Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet 5 L: 198,90 Türk Lirası
Orkide Ayçiçek Yağı Pet 3 L: 99,00 Türk Lirası
Komili Ayçiçek Yağı 2 L: 114,50 Türk Lirası
Komili Ayçiçek Yağı 1 L: 61,90 Türk Lirası
Komili Ayçiçek Yağı 5 L Pet: 189,90 Türk Lirası
Oba Ayçiçek Yağı 5 L Pet: 162,90 Türk Lirası
Emek Ayçiçek Yağı 5 L Köşeli Pet: 169,90 Türk Lirası
Abalı Ayçiçek Yağı 1 L: 38,90 Türk Lirası
Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 L: 46,90 Türk Lirası
Abalı Ayçiçek Yağı 2L: 73,90 Türk Lirası
Turna Ayçiçek Yağı Pet 2 L: 84,90 Türk Lirası
Turna Ayçiçek Yağı Pet 4 L: 143,90 Türk Lirası
Yudum Zerdeçallı Ayçiçek Yağı 1 L: 70,90 Türk Lirası
Abalı Ayçiçek Yağı 5L: 162,90 Türk Lirası
Orkide Ayçiçek Yağı 1 L (Pet Şişe): 53,50 Türk Lirası
Emek Ayçiçek Yağı 4 L Pet: 138,50 Türk Lirası