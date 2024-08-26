Ayçiçek yağında tehlikeli oyun

Son dönemde, yem üretiminde kullanılması gereken genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) içeren soya yağı ile ilgili olarak bazı firmaların bu yağı ayçiçek yağına karıştırarak ihraç ettiği yönünde iddialar ortaya çıktı. Bu gelişmeler üzerine Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri de harekete geçerek duruma müdahil oldu.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Türkiye'nin rafine ayçiçek yağı ihracatında dünya lideri olduğunu vurguladı.

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithalat ve ihracat yapan rafine ayçiçek yağı sektörü, Türkiye’yi Rusya ve Ukrayna gibi önemli üretici ülkelerin önüne geçirdi.

Kadooğlu, bu başarının arkasındaki en önemli faktörün sektördeki bilgi birikimi ve kaliteli üretim olduğunu belirtti.

Kadooğlu, soya fasulyesinin işlenmesiyle elde edilen soya yağı ve küspesinin yem sanayisinde kullanılması gerektiğini ifade ederek, son dönemde bazı firmaların GDO’lu soya yağını ayçiçek yağına karıştırarak tağşiş yaptıklarına dair duyumların arttığını dile getirdi. Bu tür tağşiş işlemlerinin sektörde haksız rekabete yol açtığını ve kısa vadede piyasa dengelerini bozabileceğini belirten Kadooğlu, bu durumun uzun vadede Türkiye’nin uluslararası ticaretteki başarısını tehlikeye atabileceğini vurguladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Başmüdürlüğüne mevcut denetimlerin sıklaştırılması amacıyla bir yazı yazdı. Bu yazıda, limanlara sevk edilen konteynerlerden numune alınarak ihraç ürünlerinin daha sıkı denetlenmesi talep edildi. Kadooğlu, Bakanlığın bu konuda gerekli adımları atacağına inandıklarını belirterek, Türkiye’nin rafine ayçiçek yağı ihracatındaki prestijinin korunması için çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.