Ayçiçek yağının fiyatı uçacak. Kötü haber geldi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı bitkisel üretim ikinci tahminine göre bu yıl soya üretimi yüzde 11,3 ayçiçeği üretimi ise yüzde 13,8 azalacak.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin "Bitkisel Üretim 2. Tahmini"ni açıkladı. Buna göre, üretim miktarlarının bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 7,7; sebzelerde yüzde 0,3; meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 2,2 oranında artacağı tahmin edildi. Üretimin, yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 75,9 milyon ton; sebzelerde 31,7 milyon ton; meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 27,4 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

AYÇİÇEK VE SOYADAKİ DÜŞÜŞ FİYATLARI ETKİLEYECEK

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Ayçiçek yağı ve Soya yağındaki düşüş dikkat çekti. Çünkü hem ayçiçek yağında hem de soya yağındaki düşüş rakamları fiyatlardaki senaryoları alt üst etti. Soyadaki düşüş 11,3 ayçiçek yüzde 13,8'lik gerileme yağdaki fiyatları oynatacak cinsten. Üretim düşerse fiyatlar artar. Ya da iktidar ithalat silahını çeker.

TAHIL ÜRETİMİNİN 41,5 MİLYON TON OLACAĞI TAHMİN EDİLDİ

TÜİK'in tahminine göre, tahıl ürünleri üretim miktarının 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,4 oranında artarak yaklaşık 41,5 milyon ton olacak. Bir önceki yıla göre, buğday üretiminin yüzde 10,4 oranında artarak 21,8 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 5,9 oranında artarak 9 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 6,2 oranında artarak 290 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 12,3 oranında artarak 410 bin ton olacağı öngörüldü. Kuru baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretiminin sırasıyla 575 bin ton, 242 bin ton ve 424 bin ton olacağı tahmin edildi. Yumru bitkilerden patatesin ise bir önceki yıla göre yüzde 7,7 oranında artarak 5,6 milyon ton üretileceği tahmin edildi.

Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 11,3 oranında azalarak 137,5 bin ton, ayçiçeği üretiminin ise yüzde 13,8 azalarak yaklaşık 2,2 milyon ton olacağı öngörüldü. Şeker pancarı üretiminin yüzde 16,9 oranında artarak 22,5 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.



2023 YILINDA YAKLAŞIK 31,7 MİLYON TON SEBZE ÜRETİMİ GERÇEKLEŞECEK

Sebze ürünleri üretim miktarının 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,3 artarak yaklaşık 31,7 milyon ton olacağı tahmin edildi. Sebzeler grubu ürünlerinden domateste yüzde 2,3, kuru soğanda yüzde 10,6, salçalık kapya biberde yüzde 8,3 oranında üretim artışı; karpuzda yüzde 7,6, kavunda yüzde 11,9, hıyarda yüzde 6,0 oranında üretim azalışı olacağı tahmin edildi.



MEYVE ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 2,2 ARTACAK



Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,2 oranında artarak yaklaşık 27,4 milyon ton olacağı tahmin edildi. Meyveler grubunda, bir önceki yıla göre elmada yüzde 2,8, zeytinde yüzde 54,6 üretim azalışı beklenirken; şeftali ve nektarin toplamında yüzde 7,7, kirazda yüzde 15,4, vişnede yüzde 18,8 oranında üretim artışı olacağı öngörüldü. Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 58,1, portakalda yüzde 71,7, limonda yüzde 75,0 oranında üretim artışı öngörüldü. Sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 15,0, Antep fıstığında yüzde 26,4 oranında üretim azalışı; cevizde ise yüzde 18,8 oranında üretim artışı olacağı tahmin edildi. Muz üretiminde yüzde 6,4 oranında azalış olacağı öngörüldü.