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Aydın Dibel Personel Hizmetleri 9 işçi alacak

Aydın Dibel Personel Hizmetleri, bünyesine temizlik görevlisi ve beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 9 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 14:34
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Aydın Dibel Personel Hizmetleri 9 işçi alacak

Aydın Dibel Personel Hizmetleri 9 işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Aydın Dibel Personel Hizmetleri, temizlik görevlisi ve beden işçisi olmak üzere 9 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak açıklandı.
 

MÜRACAAT KOŞULLARI
1-Didim'de ikamet ediyor olmak.
2-18 yaşını doldurmuş olmak.
3-Emekliliğe hak kazanmamış olmak.
4-Kamu haklarından mahrum olmamak.
5-Bay,bayan başvuru yapabilir.
6-Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan
7-Adli sicil kaydı bulunmayan

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Başvuru yapmak isteyen adaylar cv'lerini e posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Elden başvurular kabul edilmeyecektir.

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