Aydın Dibel Personel Hizmetleri 9 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Aydın Dibel Personel Hizmetleri, temizlik görevlisi ve beden işçisi olmak üzere 9 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak açıklandı.



MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Didim'de ikamet ediyor olmak.

2-18 yaşını doldurmuş olmak.

3-Emekliliğe hak kazanmamış olmak.

4-Kamu haklarından mahrum olmamak.

5-Bay,bayan başvuru yapabilir.

6-Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan

7-Adli sicil kaydı bulunmayan

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Başvuru yapmak isteyen adaylar cv'lerini e posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Elden başvurular kabul edilmeyecektir.