Aydın Doğan at yarışlarına giriyor

İş adamı Aydın Doğan’ın kurduğu Doğan Holding at yarışlarına merak sardı. Doğan, at yarışları alanında tanınan Liderform.com’un ana hissedarı oluyor.

Aydın Doğan at yarışlarına giriyor

Patronlar Dünyası'ndan Gökmen Mert Kural'ın özel haberine göre, Türkiye’nin en büyük gruplarından Doğan Holding, at yarışlarına girme kararı aldı.

Doğan Holding bünyesinde yer alan Doğan Portal ve Elektronik Ticaret, at yarışları alanında en önemli bilgi ve haber yayını olan Liderform At Yarışları Enformasyon şirketinin ana hissedarı oluyor.

Doğan, Liderform’un yüzde 51’ini sermaye artışı kanalıyla devralıyor. İştirakleri arasında Hepsiburada.com’un da yer aldığı Doğan Portal, Doğan Online çatısı altında yer alıyor.

HANZADE DOĞAN BOYNER YÖNETİYOR

1 milyon 500 bin TL sermayesi olan Doğan Portal’ın merkezi Mecidiyeköy’deki Trump Tower’da yer alıyor.
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Hanzade Doğan Boyner yapıyor. Doğan’ın ortak olduğu Liderform ise geçen yıl kuruldu.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı ise işadamı Murat Akyer yapıyor. Akyer ailesi Hürkont Bülten Dağıtım adlı şirketin de sahibi.

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