Aydın Doğan holdingleri neden birleştirdi

Diken'in haberine göre, Adilbey Holding, Aydın Doğan ve ailesinin sahibi olduğu ve bünyesinde Doğan Holding ile onun alt kuruluşu olan Doğan Yayın Holding’i barındıran bir şirketti.

Doğan Holding, Aralık 2022’de çatı kuruluşu olan Adilbey Holding’in tüm varlıklarını bünyesine katacağını duyurmuştu. Dün, holdinglerin birleştirildiği bildirildi. Birleşme sonucunda Doğan Holding’in kayıtlı sermayesi 2 milyar 616 milyon 996 bin 91 lira oldu.

Doğan Holding’ce Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada, birleşmenin detayları şöyle belirtildi:

Şirketimizce öncelikle birleşmenin genel kurulda onaylanması şartıyla; şirketimiz sermayesinin birleşme nedeniyle uzman kuruluş görüşünde belirlenen sermaye artırım tutarı olan 57.803 TL artırılması öngörüldüğünden; gerekli izinlerin ve onayların alınması kaydıyla, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 2.616.938.288 TL’den 2.616.996.091 TL’ye çıkarılmasına ve birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek pay ihracına ilişkin hazırlanan İhraç Belgesi’nin, genel kurul toplantısında sermaye artırımının onaylanması suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulmasına;

Şirketimizin esas sözleşmesinin ‘Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye’ başlıklı 7’nci maddesinde yer verilen kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 yılları arasında beş (5) yıl süre ile geçerli olacak şekilde belirlenmesine ve ekte yer alan tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.