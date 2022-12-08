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Aydın Efeler’de icradan satılık ev

T.C. Aydın 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Aydın Efeler'de 177 m² ev mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 13:59
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Aydın Efeler’de icradan satılık ev

Aydın Efeler’de icradan satılık ev
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Aydın İl, Efeler İlçe, ORTA Mahalle/Köy, 524 Ada, 7 Parsel, Tapuda ev vasıflı taşınmaz, 177,35 m2 yüzölçümlü, Taşınmazın çevresinde apartman niteliğinde konut yapıları ve az miktarda imarlı boş parseller yer almakta olup, orta ve üst gelir grubuna hitap etmektedir. Bölgede alt ve üst yapılar tamamlanmış, özel araçlarla ve toplu taşımayla ulaşım sağlanabilmektedir. Taşınmaz çarşı merkezine, Forum AVM ye ve üniversite kampüsüne yakın konumludur. İmar durumu:Konut Alanı lejantında, bitişik nizam, 4 kat sınırına uymak kaydıyla yapılaşma şartlarına izin verildiği, taşınmaz köşe parsel konumundadır. Parselin doğu cephesinde bulunan 220 Sokak cephesi yaklaşık 16 metre, derinliği ise 12 metredir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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﻿Aydın Efeler’de icradan satılık ev
﻿Aydın Efeler’de icradan satılık ev
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