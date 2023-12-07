Aydın için meteorolojik uyarı

Meteoroloji tarafından Aydın için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Özlem Kıral KAYNAK: Haber Merkezi
Aydın için meteorolojik uyarı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden tarafından yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam (07.12.2023 Perşembe) saatlerinden itibaren yarın (08.12.2023 Cuma) gece saatlerine kadar kadar Aydın il genelinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg / m) olması beklendiğinden sel, su baskını, taşkın, yıldırım, kuvvetli rüzgar, hortum, dolu yağışı riski, ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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