Meteroloji il il sıraladı ‘yoğun kar geliyor’ uyarısı yaptı. Herkes dikkatli ve tedbirli olsun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bu akşamdan itibaren güney, güneydoğu ve doğu bölgelerinde yağmur ve kar yağışının artacağını duyuruldu.

KAYNAK: AA
Meteroloji il il sıraladı ‘yoğun kar geliyor’ uyarısı yaptı. Herkes dikkatli ve tedbirli olsun

Yağışların, Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya, Adıyaman ve Elazığ’ın yanı sıra Gaziantep’in doğusunu da etkileyeceği tahmin ediliyor. Yağış miktarının metrekareye 21-50 kilogram arasında değişeceği ifade edildi.

Yarın sabaha kadar sürecek yağışların, Tunceli, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari ile Şanlıurfa’nın kuzeyinde daha da kuvvetleneceği, Diyarbakır ve Adıyaman’ın kuzeyinde ise metrekareye 51-75 kilogram arasında yağış düşeceği öngörülüyor. Van, Erzurum ve Erzincan’ın güneyi ile Hakkari’nin kuzeyi ve Şırnak’ın doğusundaki yüksek ve dağlık alanlarda ise kar yağışının yoğunlaşacağı, bazı yerlerde kar kalınlığının 30 santimetreyi aşabileceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksama, kar yağışının etkili olduğu yüksek ve dağlık alanlarda buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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