Meteoroloji’den 8 il için kuvvetli sağanak uyarısı. Yer yer kar şeklinde olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşamdan itibaren bazı bölgelerde yağışların artacağını duyurdu.

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Meteoroloji’den 8 il için kuvvetli sağanak uyarısı. Yer yer kar şeklinde olacak

Yağışların, Bolu, Karabük, Çankırı ve Kastamonu’nun yanı sıra Ankara’nın kuzeyindeki (Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül) ilçeleri de etkileyeceği belirtildi. Yağış miktarının metrekareye 21-50 kilogram arasında değişeceği, Düzce, Zonguldak ve Bartın’da ise 21-75 kilograma kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Yağışların tipi de bölgelere göre farklılık gösterecek. Bolu, Çankırı ve Ankara’nın kuzeyindeki yüksek ve dağlık alanlarda karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, bazı yerlerde yoğun kar görülebileceği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksama ve kar yağışının etkili olduğu yüksek ve dağlık alanlarda buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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