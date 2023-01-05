Aydın Kuşadası Arya Turistik 3 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Aydın Kuşadası Arya Turistik, bünyesine plasiyer satış danışmanı ve muhasebe elemanı olmak üzere 3 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 15 Ocak 2023 olarak açıklandı.



MÜRACAAT KOŞULLARI

*T.C. Vatandaşı,

*En az LISANS mezunu, lyi derecede İngilizce bilen

*Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,

*Kuşadası'nda ikamet eden.

*İletişimi kuvvetli takım arkadaşı aramaktayız.

*Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca başvurular kayıt altına alınmaktadır.

*Özgeçmişinin, CV Bankasında değerlendirilmek üzere saklanmasına onay veren adaylarımız, e-mail yolu ile başvuru yapabilirler. Mail başvurusu olumlu değerlendirilen adaylara geri dönüş yapılmaktadır.



BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*ÖZGEÇMİŞ CV

*1 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF