Aydın Kuşadası Arya Turistik 3 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Aydın Kuşadası Arya Turistik, bünyesine plasiyer satış danışmanı ve muhasebe elemanı olmak üzere 3 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 15 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
*T.C. Vatandaşı,
*En az LISANS mezunu, lyi derecede İngilizce bilen
*Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,
*Kuşadası'nda ikamet eden.
*İletişimi kuvvetli takım arkadaşı aramaktayız.
*Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca başvurular kayıt altına alınmaktadır.
*Özgeçmişinin, CV Bankasında değerlendirilmek üzere saklanmasına onay veren adaylarımız, e-mail yolu ile başvuru yapabilirler. Mail başvurusu olumlu değerlendirilen adaylara geri dönüş yapılmaktadır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*ÖZGEÇMİŞ CV
*1 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
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