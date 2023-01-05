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Aydın Kuşadası Arya Turistik 3 işçi alacak

Aydın Kuşadası Arya Turistik, bünyesine plasiyer satış danışmanı ve muhasebe elemanı olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 15 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 14:44
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Aydın Kuşadası Arya Turistik 3 işçi alacak

Aydın Kuşadası Arya Turistik 3 işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Aydın Kuşadası Arya Turistik, bünyesine plasiyer satış danışmanı ve muhasebe elemanı olmak üzere 3 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 15 Ocak 2023 olarak açıklandı.


MÜRACAAT KOŞULLARI
*T.C. Vatandaşı,
*En az LISANS mezunu, lyi derecede İngilizce bilen
*Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,
*Kuşadası'nda ikamet eden.
*İletişimi kuvvetli takım arkadaşı aramaktayız.
*Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca başvurular kayıt altına alınmaktadır.
*Özgeçmişinin, CV Bankasında değerlendirilmek üzere saklanmasına onay veren adaylarımız, e-mail yolu ile başvuru yapabilirler. Mail başvurusu olumlu değerlendirilen adaylara geri dönüş yapılmaktadır.
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*ÖZGEÇMİŞ CV
*1 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

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