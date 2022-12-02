Kuşadası'nda PKK operasyonu: 1 kişi yakalandı

İHA'da yer alan habere göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen planlı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. (27) isimli şahıs Kuşadası’nda yapılan operasyonda yakaladı.
Gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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