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Kuşadası'nda PKK operasyonu: 1 kişi yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan 1 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 11:28
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Aydın Kuşadası'nda PKK operasyonu: 1 kişi yakalandı

Kuşadası'nda PKK operasyonu: 1 kişi yakalandı
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İHA'da yer alan habere göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen planlı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. (27) isimli şahıs Kuşadası’nda yapılan operasyonda yakaladı.

Gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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