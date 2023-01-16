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29 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 104 gözaltı

Aydın merkezli 29 ilde devre mülk dolandırıcılığına yönelik operasyonda aralarında avukatların da bulunduğu 104 kişi yakalandı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 12:56
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Aydın merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 104 gözaltı

29 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 104 gözaltı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye sırasında Kuşadası'ndaki bir otelin çok fazla iş ilanı verdiğini tespit etti.

Otel hizmetleri alanındaki ilana başvuranlara devre mülk alım satım işi teklif edildiğinin saptanması sonrası genişletilen soruşturmada, şüphelilerin örgüt olarak hareket ettiği, elebaşı Ş.Y. ve avukatların da bulunduğu örgütün 29 ilde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Şüphelilerin devre mülk sahibi mağdurlara ulaşarak hisselerini yabancı ülke vatandaşlarına oturum izni için yüksek fiyatla satma vaadiyle "reklam, tapu ve diğer giderler" adı altında dolandırdıkları öne sürüldü.

Ayrıca devre mülk hissesiyle ilgili hukuki sorun yaşayan mağdurların da devre mülk iptal davası açma bahanesiyle suç örgütü adına çalışan avukatların yardımıyla dolandırıldığı iddia edildi.

MASAK tarafından yapılan çalışmada ise zanlılar ve şirketlerine ait hesaplara 342 milyon 888 bin lira para girişi olduğu tespiti yapıldı.

Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyonu başlatan jandarma, Aydın merkezli 29 ilde örgüt elebaşı Ş.Y. ve avukatların da olduğu 104 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan 52 şüpheli adliyeye sevk edildi. (AA)

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