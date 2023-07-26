Aydın Söke'de orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Aydın'ın Söke ilçesindeki çimento fabrikası yakınlarında, orman ve makilik alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan alevlerle mücadele ediyor.

KAYNAK: AA
Aydın Söke'de orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Aydın'ın Söke ilçesindeki orman ve makilik alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Söke'ye bağlı Sazlı Mahallesi Şarlak mevkiindeki bir çimento üretim tesisinin yakınlarındaki orman ve makilik alanda, henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sarp arazideki orman yangına müdahale için Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi.

Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan mücadeleye devam ediyor.

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